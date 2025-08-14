바다 위 떠다니는 설비로 이산화탄소 포집·저장

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 63,500 전일대비 400 등락률 -0.63% 거래량 181,479 전일가 63,900 2025.08.14 09:54 기준 관련기사 '떨어지고 맞고 깔리고' 매달 14명씩 '장례식' 치렀다…7개월간 건설현장 사망자 102명"돈 되는 곳 우선"…건설사 아파트 수주, 여전한 지역편중위기의 건설업계, 미국서 기회찾나…관세타결에 '조용한 환호' 이유 전 종목 시세 보기 close 은 한국에너지기술평가원과 동남아시아 분산 탄소 포집·저장(CCS) 저장소 운영을 위한 순차 이전 확장형 부유식 시설·기본설계 기술개발 협약을 맺었다고 14일 밝혔다.

CCS 기술은 배출된 이산화탄소를 모아 땅속 깊은 곳에 주입해 저장하는 기술이다. 이번 과제는 동남아 해양 지역의 고갈된 유전이나 가스전을 이산화탄소 저장소로 활용하기 위한 부유식 이산화탄소 주입시스템 개념과 기본설계 기술을 확보하는 게 주 내용이다. 58억원짜리 연구다. 현대건설이 주관 연구기관으로 앞으로 42개월간 한국석유공사, 미국선급협회, 서울대, 인도네시아 국영 석유공사(페르타미나) 대학교 등 8곳과 같이 한다.

동해가스전. 국내 최대 규모 이산화탄소 저장고로 바꾸는 실증사업을 현대건설이 맡았다. 한국석유공사, 현대건설 제공 AD 원본보기 아이콘

지금까지 해양 이산화탄소 저장은 바다 밑에 고정된 구조물과 배관을 활용했다. 동남아 지역은 저장소가 여러 곳에 흩어져 부유식이 효율적이라는 게 회사 측 설명이다. 현대건설은 선박을 활용한 부유체 외에 바다 위에 뜰 수 있는 부유식 콘크리트를 활용한 이산화탄소 주입 시스템을 개발했다. 기본설계승인을 받아 사업모델로 만들기로 했다. 인프라 구축 비용을 기존 고정형 방식보다 25%까지 줄일 수 있을 것으로 내다봤다.

이번 연구를 가다듬어 수소·암모니아 사업까지 용처를 확대하겠다는 구상도 내놨다. 현대건설 관계자는 "이번 과제를 완수해 국내 이산화탄소를 해외로 이송·저장하는 국경 통과 CCS 사업에 활용, 탄소배출권 확보에 기여하고 해외 탄소감축 시장 진출 교두보로 삼겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>