본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

바다 위 떠다니는 설비로 이산화탄소 포집·저장

최대열기자

입력2025.08.14 09:38

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대건설 은 한국에너지기술평가원과 동남아시아 분산 탄소 포집·저장(CCS) 저장소 운영을 위한 순차 이전 확장형 부유식 시설·기본설계 기술개발 협약을 맺었다고 14일 밝혔다.


CCS 기술은 배출된 이산화탄소를 모아 땅속 깊은 곳에 주입해 저장하는 기술이다. 이번 과제는 동남아 해양 지역의 고갈된 유전이나 가스전을 이산화탄소 저장소로 활용하기 위한 부유식 이산화탄소 주입시스템 개념과 기본설계 기술을 확보하는 게 주 내용이다. 58억원짜리 연구다. 현대건설이 주관 연구기관으로 앞으로 42개월간 한국석유공사, 미국선급협회, 서울대, 인도네시아 국영 석유공사(페르타미나) 대학교 등 8곳과 같이 한다.

동해가스전. 국내 최대 규모 이산화탄소 저장고로 바꾸는 실증사업을 현대건설이 맡았다. 한국석유공사, 현대건설 제공

동해가스전. 국내 최대 규모 이산화탄소 저장고로 바꾸는 실증사업을 현대건설이 맡았다. 한국석유공사, 현대건설 제공

AD
원본보기 아이콘

지금까지 해양 이산화탄소 저장은 바다 밑에 고정된 구조물과 배관을 활용했다. 동남아 지역은 저장소가 여러 곳에 흩어져 부유식이 효율적이라는 게 회사 측 설명이다. 현대건설은 선박을 활용한 부유체 외에 바다 위에 뜰 수 있는 부유식 콘크리트를 활용한 이산화탄소 주입 시스템을 개발했다. 기본설계승인을 받아 사업모델로 만들기로 했다. 인프라 구축 비용을 기존 고정형 방식보다 25%까지 줄일 수 있을 것으로 내다봤다.


이번 연구를 가다듬어 수소·암모니아 사업까지 용처를 확대하겠다는 구상도 내놨다. 현대건설 관계자는 "이번 과제를 완수해 국내 이산화탄소를 해외로 이송·저장하는 국경 통과 CCS 사업에 활용, 탄소배출권 확보에 기여하고 해외 탄소감축 시장 진출 교두보로 삼겠다"라고 말했다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로 카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"

美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

새로운 이슈 보기