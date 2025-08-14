[특징주]나우로보틱스, 글로벌Z사향 로봇 개발 막바지 소식에 강세

나우로보틱스 나우로보틱스 459510 | 코스닥 증권정보 현재가 15,560 전일대비 1,270 등락률 +8.89% 거래량 466,882 전일가 14,290 2025.08.14 09:51 기준 관련기사 나우로보틱스, 오세훈 DGIST 교수와 산업용 휴머노이드 로봇 개발 산학협력나우로보틱스, K휴머노이드 AI전문가 이규빈 GIST 교수 사외이사 선임안 의결훨훨 나는 새내기株, IPO시장 훈풍 기대 전 종목 시세 보기 close 가 장 초반 강세다.

14일 오전 9시 5분 기준 나우로보틱스는 전일 대비 8.26%(1180원) 오른 1만5470원에 거래되고 있다.

나우로보틱스가 글로벌 기업과 공동개발해 제조자개발생산(ODM) 형태로 생산·납품할 예정인 중대형 다관절 로봇이 개발 완료 단계에 접어들었다는 소식이 전해지며 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

나우로보틱스는 2016년 설립된 로봇 전문 기업으로 산업용 로봇, 물류 로봇, 로봇 자동화시스템 등 로봇 토털 솔루션 제공한다. 중대형 다관절 로봇은 고하중·고정밀 작업이 필요한 제조·물류·건설·방산 분야 전반에 활용되는 제품으로, 특히 자동차·금속가공·조선 등 레거시 산업은 물론 최근에는 스마트팩토리 구축을 위한 자동화 솔루션 대중화와 맞물려서도 채택이 가속화되는 분위기다.

Z사향 매출이 본격화될 것으로 전망되면서 올해 하반기에만 100억원 이상의 매출이 점쳐지는 등 실적 개선 기대감도 높아지고 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>