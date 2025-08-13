본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종시 소방관 눈물 짓게 한 고등학생의 '소비쿠폰 선행'

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.13 20:22

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민생회복소비쿠폰 사용, 소방대원에 커피 50잔 전달

세종시 한 고등학교에 재학 중인 고등학생 A군이 소방대원들에게 선물한 커피. /사진= 소방본부 제공

세종시 한 고등학교에 재학 중인 고등학생 A군이 소방대원들에게 선물한 커피. /사진= 소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

세종시 한 고등학생이 민생회복 소비쿠폰을 활용해 묵묵히 맡은 임무를 수행하고 있는 소방대원들에게 커피 50잔을 전달해 훈훈한 감동을 주고 있다.


13일 세종소방본부 북부소방서에 따르면 고등학교에 재학 중인 A군이 민생회복 소비쿠폰을 사용해 시원한 커피를 소방대원에게 기부했다.

이 학생의 나눔은 단순한 기부를 넘어 소비를 통해 이웃을 응원하고 공동체를 지키는 착한소비의 모범 사례로 꼽힌다. 익명을 요청한 A군은 지난 8일 인근 커피전문점에서 커피 50잔을 구입해 북부소방서에 직접 전달했다.


A군은 "부모님이 세종 전통시장에서 장사를 하시는데, 지난겨울 전통시장 화재 당시 소방관분들이 애써주신 것을 보고 꼭 보답하고 싶었다"고 말했다. 민생회복 소비쿠폰을 이런(뜻깊은) 데 사용할 수 있어서 더 기쁘다"고 말했다.


소방대원들 역시 A군의 이 같은 격려에 눈시울이 붉어졌다. 무더운 여름 화재 현장에서 근무하던 소방대원이 직접 커피를 전달받고 A군의 진심이 담긴 마음에 큰 힘을 얻었다는 것이다.

김전수 북부소방서장은 "따뜻한 응원과 격려가 소방관들에게 큰 힘이 됐다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 안전하고 따뜻한 소방서를 만들어 가겠다"고 감사 인사를 전했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주식 '대폭락' 임박해…당장 비트코인 사야" 또 주장 나선 '부자아빠' "주식 '대폭락' 임박해…당장 비트코인 사야" 또 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

새로운 이슈 보기