본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산지방조달청, 우수조달제품 생산현장 방문

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.13 16:14

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우수조달·혁신제품 판로지원 방안 모색·규제개선 사항 청취

부산지방조달청(청장 신봉재)은 13일 케이시스(대표 천병민)를 방문해 생산현장을 둘러보고, 애로사항을 청취하는 현장 소통에 나섰다.


부산시 사상구에 소재한 케이시스는 꾸준한 연구와 기술개발을 통해 2022년에 '일체형 허브보드가 적용된 LED전광판'을 조달청 우수조달물품으로 지정받아 공공기관과 민간에 납품 중이다.

이번 방문은 우수조달물품의 판로지원 방안을 모색하고, 공공조달과정에서 발생하는 애로사항과 불필요한 규제를 현장에서 직접 듣기 위함이다.


조달청은 공공조달 관련 규정·지침 등 760개를 전수조사 해 규제 타당성을 검증하고, 정책수요자의 의견을 제도에 적극 반영하는 '규제리셋'을 올해에 중점 추진 중이다.


신봉재 청장은 "기술력과 품질의 우수성을 인정받은 우수조달 물품이 공공조달시장을 기반으로 지속 성장이 가능하도록 적극 지원하겠다"면서 현장 근로자의 안전관리에도 각별히 힘써 달라"고 당부했다.

부산지방조달청.

부산지방조달청.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

사상 최대 韓 리츠 시장… 이재명 정부 세제개편서 '찬밥 신세'

새로운 이슈 보기