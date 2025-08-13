부산지방조달청, 우수조달제품 생산현장 방문

우수조달·혁신제품 판로지원 방안 모색·규제개선 사항 청취



부산지방조달청(청장 신봉재)은 13일 케이시스(대표 천병민)를 방문해 생산현장을 둘러보고, 애로사항을 청취하는 현장 소통에 나섰다.

부산시 사상구에 소재한 케이시스는 꾸준한 연구와 기술개발을 통해 2022년에 '일체형 허브보드가 적용된 LED전광판'을 조달청 우수조달물품으로 지정받아 공공기관과 민간에 납품 중이다.

이번 방문은 우수조달물품의 판로지원 방안을 모색하고, 공공조달과정에서 발생하는 애로사항과 불필요한 규제를 현장에서 직접 듣기 위함이다.

조달청은 공공조달 관련 규정·지침 등 760개를 전수조사 해 규제 타당성을 검증하고, 정책수요자의 의견을 제도에 적극 반영하는 '규제리셋'을 올해에 중점 추진 중이다.

신봉재 청장은 "기술력과 품질의 우수성을 인정받은 우수조달 물품이 공공조달시장을 기반으로 지속 성장이 가능하도록 적극 지원하겠다"면서 현장 근로자의 안전관리에도 각별히 힘써 달라"고 당부했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>