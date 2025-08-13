본문 바로가기
[내일 날씨] 광주·전남 흐리고 소나기…체감 33도 무더위

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.13 16:13

온열질환 예방 위해 수분 섭취·야외작업 자제

14일 광주·전남은 흐린 가운데 곳곳에 소나기가 내리고 체감온도 33도 안팎의 무더위가 이어지겠다. 조용준 기자

14일 광주·전남은 대체로 흐리고 곳곳에 소나기가 내리겠다.


광주지방기상청에 따르면 이날 일본 남쪽 해상에 위치한 고기압 가장자리에 들면서 5~40㎜의 비가 예상된다.

비가 내리는 지역은 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 당분간 최고 체감온도가 33도 안팎까지 올라 무덥고 폭염특보가 발표될 가능성도 있다. 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 31~33도까지 오르겠다.


서해와 남해 앞바다의 물결은 1ｍ로 잔잔하고, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다. 기상청 관계자는 "온열질환 예방을 위해 수시로 수분을 섭취하고, 장시간 농작업이나 나 홀로 작업은 자제해 달라"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
