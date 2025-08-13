본문 바로가기
HMM, 2분기 영업익 2332억원…전년比 63.8%↓

전영주기자

입력2025.08.13 15:28

HMM 이 올해 2분기 매출이 2조6227억원으로 전년 동기(2조6634억원) 대비 1.5% 감소했다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 6444억원에서 2332억원으로 63.8% 줄었다.


올해 상반기 매출은 5조4774억원으로 전년 동기(4조9933억원) 대비 9.7% 증가했다. 영업이익은 8471억원으로 전년 동기(1조514억 원) 대비 19.4% 감소했다.

연합뉴스

연합뉴스

올해 상반기는 글로벌 해상운송 항로의 운임 수준을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 지난해 상반기 대비 반토막 나면서 시장 불안정이 컸다. 특히 유럽과 미주서안 노선 운임이 각각 43%와 34% 떨어졌다.


하반기도 관세 유예 기간 종료와 관세 재협상으로 시장 불확실성이 증대할 것으로 예상된다. 지역별 수급 변화에 대응한 탄력적 선대 운용이나 벌크화물 장기운송계약 등 안정적 수익기반 확보하고 선박 효율 개선으로 비용을 절감하면서 불확실한 시장 상황에 대비할 방침이다.


HMM은 2030 중장기 전략을 기반으로 선대 확장을 지속 추진하고 있다. 컨테이너선은 9000TEUU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)급 메탄올 연료 친환경선 9척 중 잔여 7척의 인도가 2026년 상반기까지 완료될 예정이다.

벌크선의 경우 2023년 발주한 7척의 자동차운반선(PCTC)이 오는 9월부터 인도되며 다목적선(MPV) 4척과 화학제품선(MR탱커) 2척을 비롯한 총 13척의 벌크선을 순차적으로 확보할 예정이다. 또한 시장 상황에서 맞춰 경쟁력 있는 중고선을 매입, 벌크선대 확장과 사업 포트폴리오 다변화를 동시에 추진할 계획이다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
