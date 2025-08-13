화순농협, 화순군에 500만원 상당 쌀국수 기부

화순읍 복지사각지대·장애인주간보호센터에 전달

조준성 화순농협 조합장이 화순군청을 방문, 구복규 화순군수에게 500만원 상당의 쌀국수를 기부하고 있다. 화순군 제공

화순군(군수 구복규)은 지난 11일 화순농협(조합장 조준성)이 화순읍 취약계층을 위해 500만 원 상당의 간편식(쌀국수)을 기부했다고 밝혔다.

화순농협은 매년 화순군의 지역 인재 양성을 위한 인재육성장학기금, 지역 경제 활성화 및 지역 간 상호 교류를 목적으로 고향사랑기부제 상호 기부를 추진하고 있다.

특히 조준성 조합장은 자원봉사단체 '남도사랑 봉사단' 단장으로 저소득층 주거환경개선, 관내 환경정화, 방역 봉사 등 화순군을 위한 사회 공헌 활동을 꾸준히 펼쳐오고 있다.

화순농협이 기부한 쌀국수는 화순읍 복지 사각지대와 장애인주간보호센터에 전달될 예정이다.

조준성 조합장은 "우리 지역에서 생산된 쌀로 만든 쌀국수를 군민들에게 기부한다면 농민과 고객을 함께 돕는 일석이조이다."라며, "이번 기부야말로 화순농협이 추구하는 군민의 정직한 벗(友)이라 생각한다."고 말했다.

허선심 화순군 사회복지과장은 "언제나 군민의 곁에서 함께 지역사회 상생을 위해 노력하시는 조준성 조합장님을 비롯한 화순농협㈜ 관계자분들께 감사의 말씀을 드린다."고 전했다.





호남취재본부 김우관 기자



