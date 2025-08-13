영주시, 청년정책 5개년 ‘기본계획’ 착수… 현장 목소리 반영 강화

청년 자립·삶의 질 향상 목표



40여명 참여 정책 워크숍 개최

경북 영주시가 지역 청년정책의 중장기 방향을 제시할 '청년정책 기본계획' 수립에 본격 시동을 걸었다.

청년정책 기본계획은 '영주시 청년기본 조례'에 근거해 5년마다 수립하는 법정계획으로, 청년의 삶의 질을 높이고 안정적인 자립 기반을 마련하는 것을 목표로 한다.

시는 13일 유정근 영주시장 권한대행 주재로 정책 워크숍을 열고, 용역 추진 상황과 주요 과업을 공유했다. 워크숍에는 시 관계부서 실·과장을 비롯해 시의원, 청년정책위원회·협의체 위원, 지역 대학 관계자, 용역수행기관 태흥이앤씨 등 40여명이 참석해 정책 방향과 추진 전략을 논의했다.

영주시가 청년정책 기본계획 수립 워크숍을 진행하고 있다. 영주시 제공 AD 원본보기 아이콘

행사에서는 용역 진행 현황 보고 후 자유토론과 질의응답이 이어졌으며, 청년 당사자와 전문가들이 직접 현안과 아이디어를 제시했다. 이를 통해 현장 중심의 정책 설계 기반이 강화됐다는 평가다.

시는 이번 용역에서 지역 청년의 현황과 기존 정책 성과를 점검하고 청년 실태 분석과 미래 수요를 반영해 생애주기별 맞춤형 정책을 발굴할 계획이다. 아울러 관계기관·청년·전문가 간 협력 체계를 강화하고 폭넓은 의견 수렴 절차를 거쳐 실효성 있는 정책 과제를 도출·재설계할 방침이다.

유정근 권한대행은 "청년정책은 지역의 미래를 설계하는 첫 단추"라며 "청년을 정책의 대상이 아닌 주체이자 동반자로 인식하고, 청년의 목소리가 정책 전반에 실질적으로 반영되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>