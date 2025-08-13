광주 서구, 장애인복지관 '비위 사실' 일부 확인

당원모집·직장내 갑질·사적 업무 지시 등

보조금 횡령·채용청탁 의혹은 증거 못찾아

구 "관련자 중징계 요구…관리·감독 강화"

광주시 서구는 서구장애인복지관 비위 의혹과 관련, 지난달 익명의 투서를 바탕으로 진행된 조사에서 일부 사실을 확인했다고 13일 밝혔다.

구는 지난달 22일부터 이달 8일까지 관련자들을 대상으로 철저한 조사를 실시했다. 조사팀은 서구 장애인희망복지과장, 감사담당관, 광주사회복지사협회 관계자 등으로 구성해 공정성을 높였다.

광주 서구 청사 전경. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

조사팀은 복지관 임직원, 퇴직자, 외부 인사 등 31명을 대상으로 서면조사, 면담, 전화조사 등 다각도로 조사를 진행, 제보 내용 7건 중 3건을 사실로 확인했다.

주요 내용은 복지관장과 사무국장의 당원 모집 의혹은 일부 사실로 드러났으나, 특정 정치인과의 연관성은 발견하지 못했다. 특히 사무국장의 직장 내 괴롭힘과 갑질로 다수 직원들이 어려움을 겪은 것으로 확인됐다. 또 복지관장이 직원들에게 공식 업무 외 개인적 일을 지시했다는 주장도 사실로 밝혀졌다. 다만, 보조금 횡령과 불법 채용 청탁 등의 의혹은 명확한 증거를 찾지 못했다.

서구는 향후 추가 증거가 확보될 경우 재조사를 진행할 방침이다. 또 위·수탁 계약과 관련해서는 계약 위반에 따른 해지, 서구 민간위탁사업 참여 불가 등 엄정 조치와 재발 방지를 위한 제도적 장치 마련에 나설 예정이다.

복지관장과 사무국장에 대해서는 수탁기관인 S법인에 '정직' 이상의 중징계를 요청하고, 사무국장은 직원들과 업무상 완전히 분리 조치토록 요구할 계획이다.

구 관계자는 "복지 현장에서 발생한 이번 사태에 깊은 유감을 표한다"며 "앞으로 더욱 엄격한 관리와 감독을 통해 유사 사례를 근절하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>