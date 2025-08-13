여주도시공사 허정민 대리, 대한적십자사 '헌혈 은장' 수상

경기 여주도시공사(사장 임명진)는 안전감사팀 허정민 대리가 꾸준한 생명 나눔 실천 공로를 인정받아 대한적십자사 회장으로부터 '헌혈 은장'을 수여받았다고 13일 밝혔다.

'헌혈 은장'은 30회 이상 헌혈한 개인에게 수여되는 유공 포장으로, 특히 허정민 대리는 모든 횟수를 전혈로만 무려 10년에 걸쳐 달성해 그 의미를 더했다. 전혈만으로 은장을 받으려면 상당한 체력관리와 장기간의 꾸준한 참여가 필요하며, 이는 헌혈에 대한 깊은 사명감과 확고한 나눔 정신을 보여주는 성과로 평가된다.

여주도시공사는 매월 1회 정기 헌혈행사를 운영하며, 직원들이 근무지 인근에서 손쉽게 참여할 수 있는 환경을 제공하고 있다. 또한 헌혈 참여 독려를 위한 내부 홍보와 지원을 지속적으로 확대하여, 전사적인 생명 나눔 문화를 확산시키고 있다.

허정민 대리는 "헌혈은 가장 쉽고도 가치 있는 나눔"이라며 "앞으로도 건강이 허락하는 한 헌혈을 이어가고, 주변에도 적극 권유하겠다"고 소감을 전했다.

임명진 사장은 "이번 수상은 개인의 꾸준한 선행뿐 아니라, 공사의 사회적 가치 실현 노력의 결실"이라며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회에 기여하겠다"고 말했다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



