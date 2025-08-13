부산도시공사, 취약계층 ‘정리해드림’ 상반기 성과는?… 하반기 집수리·생활지원 확대

저장강박가구 포함 22가구 환경개선



폐기물 20t 처리, 맞춤형 주거복지 강화

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)와 부산시는 올해 상반기 '정리해드림(DREAM) 홈스테이징 서비스'를 마무리하고 하반기에는 생활밀착형 주거환경개선 사업을 본격 추진한다고 13일 전했다.

'정리해드림 주거재생 지원 사업'은 주거환경 개선이 시급한 가구를 대상으로 ▲홈스테이징 ▲소규모 집수리 ▲주거 생활지원 서비스를 제공하는 취약계층 주거환경개선 프로그램이다. 올해 총 45가구 지원을 목표로 진행되고 있다.

상반기에는 저장강박장애 의심가구 4가구를 포함해 11개 자치구, 22가구를 대상으로 정리·수납과 소독·방역을 지원했다. 현장에서 처리한 폐기물만 20t에 달했다.

하반기에는 도배·장판 교체 등 '소규모 집수리 서비스'와 함께 올해 처음 도입한 '주거 생활지원 서비스'로 23가구를 지원할 예정이다. 특히 집수리 사업을 진행 중인 지역의 '마을관리 사회적협동조합'과 협력해 ▲방충망 ▲LED 전등 ▲콘센트 ▲실리콘 교체 등 세부적인 주거 서비스까지 제공, 더 촘촘한 환경 개선을 꾀한다는 방침이다.

신창호 사장은 "취약계층의 주거환경을 개선하는 맞춤형 재생 서비스를 지속적으로 확대하겠다"며 "시민이 행복한 부산을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



