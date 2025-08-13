본문 바로가기
"노란봉투법 대응 어떻게?"…광주경총, 26일 특강

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.13 10:16

광주경영자총협회는 임원사·비회원사를 대상으로 노란봉투법에 대한 특강을 실시한다고 13일 밝혔다.


오는 26일 김대중컨벤션센터 중소회의실에서 진행되는 특강은 지난달 국회 환경노동위원회 전체회의에서 개정안이 통과된 '노란봉투법'의 주요 쟁점과 대응 방안을 안내한다.

주요 내용은 ▲노란봉투법 대응 전략 모색의 주요 내용과 쟁점 분석 ▲주요 판례 및 기업 리스크 파악 ▲기업 선제적 대응 전략 수립 ▲회원사 애로사항 청취·의견 공유 등으로 진행한다. 신청은 오는 22일까지며 선착순 50명으로 접수 방법은 이메일이나 팩스로 접수하면 된다.


양진석 광주경총 회장은 "이번 노란봉투법 개정안은 사용자 범위와 노동쟁의 대상을 확대하고 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용을 담고 있다"며 "기업으로서는 부담을 갖게 돼 대응 전략을 모색하는 좋은 기회가 될 것이다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
