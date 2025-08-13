美정부에 항복했나…하버드, 7천억 벌금 내고 합의 근접

개빈 뉴섬 "리더십 실패"…총장 사퇴 촉구

미 최고 명문 하버드대가 반(反)유대주의 대처에 미흡했다는 의혹과 관련해 7000억원에 이르는 벌금을 내고 도널드 트럼프 행정부와 합의할 것으로 알려졌다. 민주당 차기 대권 주자인 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 이를 "리더십의 실패"로 규정하고 앨런 가버 하버드대 총장의 사퇴를 촉구했다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) 소식통을 인용해 하버드대가 수년에 걸쳐 총 5억달러(약 6900억원)를 '직원 및 직업 프로그램'에 지원하는 합의안을 두고 트럼프 행정부와 최종 협의 중이라고 보도했다.

초안대로라면 하버드대의 벌금액은 이전 합의액 중 최대 규모가 될 전망이다. 컬럼비아대는 지난달 2억달러(약 2800억원)에 합의한 것으로 알려졌다. 최종 합의에 이를 경우 트럼프 행정부는 그동안 동결해온 연방 연구지원금 지급을 재개하고 대학의 각종 법 위반 의혹 조사를 중단할 예정이다.

일부 쟁점도 남아있다. 트럼프 행정부는 최근 서명한 행정명령에 따라 전국 대학에 인종·성별 등 입학 자료 등 유사 자료 제출을 요구한 바 있기 때문이다. 미 정부와 합의한 브라운대·컬럼비아대는 이 조치에 동의했으나 하버드대는 이를 과도한 개입으로 보고 있다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.

트럼프 행정부는 2기 집권 초부터 하버드 포함 미 명문 대학들에 대학 내 친(親)팔레스타인 시위 허용, 다양성·형평성·포용성(DEI) 정책 도입 등 진보 성향을 띤 대학들에 대한 연방정부 지원을 중단해왔다. 만약 대학이 이를 거부하면 '괘씸죄'로 지원을 중단하고 중요 재원인 외국인 유학생 등록도 막았다. 일례로 미 국립보건원(NIH)은 지난 5월 초 하버드대에 수백건의 과학 연구에 대한 보조금 지급을 취소한다고 통보했다.

반(反)트럼프 기조의 뉴섬 주지사는 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "하버드는 항복을 택한 것처럼 보인다"며 가버 총장의 사퇴를 촉구했다. 그러면서 "전국의 고등교육 전반에 실질적이고 중대한 영향을 미칠 명백한 리더십의 실패"라며 "그는 부끄러워해야 한다"고 주장했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



