본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

[내일 날씨] 광주·전남 흐리고 비…많은 곳 100㎜↑

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.12 16:46

시계아이콘00분 14초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도로 침수·교통안전 주의

대구에 비가 내린 12일 대구 중구 동성로에서 한 시민이 종이가방으로 비를 피하며 이동하고 있다. 연합뉴스

대구에 비가 내린 12일 대구 중구 동성로에서 한 시민이 종이가방으로 비를 피하며 이동하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

13일 광주·전남은 정체전선의 영향으로 흐리고 곳에 따라 비가 내리겠다.


광주지방기상청에 따르면 이날 제주도 부근 해상에서 북상하는 정체전선과 정체전선상에서 발달하는 저기압의 영향을 받겠다. 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 30~33도다.

예상 강수량은 20~80㎜, 전남 남해안을 중심으로는 많은 곳은 100㎜ 이상이다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 1.5ｍ로 잔잔하겠고, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.


기상청 관계자는 "가시거리가 급격히 짧아지고, 도로가 미끄럽거나 침수되는 곳이 있겠으니, 교통안전에 유의해달라"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

새로운 이슈 보기