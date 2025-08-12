본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

신안군 저녁노을미술관, '4人墨色' 기획전

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.12 16:49

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2025 전남국제수묵비엔날레 기념
4인 작가가 펼치는 수묵의 현대적 해석

기획전 '4人墨色: 남도를 담다' 포스터. 신안군 제공

기획전 '4人墨色: 남도를 담다' 포스터. 신안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군 저녁노을미술관이 2025 전남국제수묵비엔날레를 기념해 기획전 '4人墨色: 남도를 담다'를 오는 14일부터 10월 19일까지 개최한다.


이번 전시에는 박수경, 조용백, 조풍류, 최순녕 작가가 참여한다. 모두 신안·목포 출신이자 지역을 기반으로 활발히 활동하는 중견 작가들로, 남도의 바다, 산수, 일상 풍경을 각자의 시선과 표현 기법으로 풀어낸 한국화 22점을 선보인다.

특히, 전통 수묵 기법과 현대적 재해석이 공존하는 작품들을 통해 남도 수묵의 미학과 무한한 확장성을 조명한다. 먹과 색의 조화를 활용한 회화적 실험을 통해, 관람객들은 남도의 풍경과 정서를 새롭게 느낄 수 있다.


김대인 신안군수 권한대행은 12일 "네 작가의 작품은 남도의 정서를 지키면서도 수묵의 가능성을 확장해 온 귀중한 기록이다"며 "많은 분들이 작품 속 남도의 시간과 풍경을 함께 느끼고 수묵의 또 다른 매력을 발견하길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

새로운 이슈 보기