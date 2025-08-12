신안군 저녁노을미술관, '4人墨色' 기획전

2025 전남국제수묵비엔날레 기념

4인 작가가 펼치는 수묵의 현대적 해석

기획전 '4人墨色: 남도를 담다' 포스터. 신안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군 저녁노을미술관이 2025 전남국제수묵비엔날레를 기념해 기획전 '4人墨色: 남도를 담다'를 오는 14일부터 10월 19일까지 개최한다.

이번 전시에는 박수경, 조용백, 조풍류, 최순녕 작가가 참여한다. 모두 신안·목포 출신이자 지역을 기반으로 활발히 활동하는 중견 작가들로, 남도의 바다, 산수, 일상 풍경을 각자의 시선과 표현 기법으로 풀어낸 한국화 22점을 선보인다.

특히, 전통 수묵 기법과 현대적 재해석이 공존하는 작품들을 통해 남도 수묵의 미학과 무한한 확장성을 조명한다. 먹과 색의 조화를 활용한 회화적 실험을 통해, 관람객들은 남도의 풍경과 정서를 새롭게 느낄 수 있다.

김대인 신안군수 권한대행은 12일 "네 작가의 작품은 남도의 정서를 지키면서도 수묵의 가능성을 확장해 온 귀중한 기록이다"며 "많은 분들이 작품 속 남도의 시간과 풍경을 함께 느끼고 수묵의 또 다른 매력을 발견하길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>