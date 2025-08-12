본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

고양시 덕양구, '인구주택총조사' 조사요원 226명 모집

이종구기자

입력2025.08.12 13:47

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조사원, 조사관리자·지원담당자
18일부터 20일까지 대규모 채용

경기 고양특례시 덕양구는 올해 11월 실시되는 '2025년 인구주택총조사'의 원활한 추진을 위해 조사요원 226명을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.

고양특례시 덕양구청 전경. 고양특례시 제공

고양특례시 덕양구청 전경. 고양특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

인구주택총조사는 5년마다 실시되는 국가통계조사로, 정책 수립과 개발의 기초자료로 활용하기 위해 대한민국 내 인구, 가구, 주택의 규모 및 특성을 파악하는 조사다.


모집인원은 ▲조사 전반을 관리할 조사관리요원 22명(조사관리자 21명, 조사지원담당자 1명) ▲현장 조사를 수행할 조사원 204명으로 총 226명이다.

지원 자격은 고양시에 거주하는 19세 이상 주민으로, 조사 기간 성실히 업무를 수행하고 태블릿 등 스마트 기기 활용이 가능한 사람이다. 통계조사 유경험자나 저소득층, 다자녀 보육 가구 등을 우대한다.


서류 접수는 오는 18일부터 20일까지 덕양구청 방문 또는 이메일로 가능하며, 조사관리요원은 서류심사와 8월 28일 면접을 거쳐 최종 선발한다.


구 관계자는 "인구주택총조사는 시민의 삶을 이해하고 더 나은 정책을 설계하는 기초가 되는 중요한 조사"라며 "책임감 있고 성실한 지역 주민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

자세한 사항은 고양시청 누리집 '채용공고' 게시판에서 확인할 수 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

"삼겹살 불판에 구더기 득실"…해외서 난리나더니 "한국 아니냐" 불똥

"청소는커녕 사고만"…'국민 이모님'의 배신, 로봇 청소기 피해 사례 급증

'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어"

새로운 이슈 보기