수원남부소방서, 경기남부경찰청서 심폐소생 등 응급처치 교육

경기 수원남부소방서가 12일 경기남부경찰청 상무관에서 유치인 보호관 등 40여명을 대상으로 심폐소생술과 응급처치 교육을 실시했다.

경찰관들의 응급처치 능력 향상을 위해 마련된 이 날 교육은 심폐소생술과 자동심장충격기 사용법 등 도민의 생명을 살릴 수 있는 실습 위주의 교육으로 진행됐다.

이번 교육에서 응급처치 등을 강의한 수원남부소방서 윤신 소방교와 김가현 소방사는 "현직 경찰들이라 그런지 교육 내용에 대한 이해도 빠르고 적극적으로 교육을 받았다" 며 "앞으로도 도민 생명을 지키기 위한 소방과 경찰의 다양한 협업이 진행될 것으로 기대된다"고 말했다.

한편 올해 3월부터 경기도소방재난본부와 경기남부경찰청은 '공동협력 체계'를 구축하고, 상호 간 협력관을 파견하는 등 정보 공유와 협업을 통해 현장 대응력을 강화하고 있다.





