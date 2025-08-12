본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

수원남부소방서, 경기남부경찰청서 심폐소생 등 응급처치 교육

이영규기자

입력2025.08.12 13:45

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원남부소방서가 12일 경기남부경찰청 상무관에서 유치인 보호관 등 40여명을 대상으로 심폐소생술과 응급처치 교육을 실시했다.


경찰관들의 응급처치 능력 향상을 위해 마련된 이 날 교육은 심폐소생술과 자동심장충격기 사용법 등 도민의 생명을 살릴 수 있는 실습 위주의 교육으로 진행됐다.

경기 수원남부소방서가 12일 경기남부경찰청에서 유치인 보호관 등 40여명을 대상으로 심폐소생술과 응급처치 교육을 하고 있다. 수원남부소방서 제공

경기 수원남부소방서가 12일 경기남부경찰청에서 유치인 보호관 등 40여명을 대상으로 심폐소생술과 응급처치 교육을 하고 있다. 수원남부소방서 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 교육에서 응급처치 등을 강의한 수원남부소방서 윤신 소방교와 김가현 소방사는 "현직 경찰들이라 그런지 교육 내용에 대한 이해도 빠르고 적극적으로 교육을 받았다" 며 "앞으로도 도민 생명을 지키기 위한 소방과 경찰의 다양한 협업이 진행될 것으로 기대된다"고 말했다.


한편 올해 3월부터 경기도소방재난본부와 경기남부경찰청은 '공동협력 체계'를 구축하고, 상호 간 협력관을 파견하는 등 정보 공유와 협업을 통해 현장 대응력을 강화하고 있다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

"삼겹살 불판에 구더기 득실"…해외서 난리나더니 "한국 아니냐" 불똥

"청소는커녕 사고만"…'국민 이모님'의 배신, 로봇 청소기 피해 사례 급증

'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어"

새로운 이슈 보기