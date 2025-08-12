수원남부소방서, 경기남부경찰청서 심폐소생 등 응급처치 교육

경기 수원남부소방서가 12일 경기남부경찰청 상무관에서 유치인 보호관 등 40여명을 대상으로 심폐소생술과 응급처치 교육을 실시했다.
경찰관들의 응급처치 능력 향상을 위해 마련된 이 날 교육은 심폐소생술과 자동심장충격기 사용법 등 도민의 생명을 살릴 수 있는 실습 위주의 교육으로 진행됐다.
경기 수원남부소방서가 12일 경기남부경찰청에서 유치인 보호관 등 40여명을 대상으로 심폐소생술과 응급처치 교육을 하고 있다. 수원남부소방서 제공
이번 교육에서 응급처치 등을 강의한 수원남부소방서 윤신 소방교와 김가현 소방사는 "현직 경찰들이라 그런지 교육 내용에 대한 이해도 빠르고 적극적으로 교육을 받았다" 며 "앞으로도 도민 생명을 지키기 위한 소방과 경찰의 다양한 협업이 진행될 것으로 기대된다"고 말했다.
한편 올해 3월부터 경기도소방재난본부와 경기남부경찰청은 '공동협력 체계'를 구축하고, 상호 간 협력관을 파견하는 등 정보 공유와 협업을 통해 현장 대응력을 강화하고 있다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>