거창군, '고향 사랑 기금사업' 선호도 설문조사

영남취재본부 최순경기자

입력2025.08.12 11:41

기금사업 선정에 군민의 의견 반영

경남 거창군은 2026년 고향 사랑 기금사업 선정을 위해 군민의 의견을 반영하고자 오는 20일까지 고향 사랑 기금사업 선호도 설문조사를 실시한다.


이번 조사는 기금사업의 편성ㆍ운영 과정에 군민 참여를 확대하고, 지역 실정에 맞는 사업 우선순위를 반영하기 위해 추진된다.

군은 고향 사랑 기금을 활용하기 위한 사업으로 ▲종합사회복지센터 노후 기자재 교체 사업 ▲거창 형 야간 약국 지원사업 ▲영유아 성장지원 프로그램 운영 ▲찾아가는 초등학력 인정 프로그램 운영 등 총 4건의 사업을 자체 발굴했다.

설문조사는 발굴된 4건의 사업 중 선호하는 2건의 사업을 선택하는 방식으로 군청 홈페이지 설문 조사란에서 진행되며, 거창군 고향사랑기부제에 관심 있는 주민이라면 누구나 참여할 수 있다.


이남열 전략담당관은 "고향 사랑기 금은 군민의 복리 증진을 위해 사용되는 만큼, 군민의 목소리가 가장 중요하다"며 "거창군 고향 사랑 기금이 우리 군에 꼭 필요한 사업에 쓰일 수 있도록 많은 분이 참여해 주시길 바란다"고 말했다.


한편, 7월 집중호우로 지난 6일 남상면, 신원면이 특별재난지역으로 지정됨에 따라 거창군 고향사랑기부제 세액공제 혜택이 확대 적용된다. 특별재난지역 선포일로부터 3개월간 거창군에 기부 시 10만 원 초과분에 대해 기존 16.5%보다 2배 상향된 33%의 세액공제가 적용된다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

