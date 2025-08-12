2분기 깜짝 실적 엔씨소프트…"IP·효율화로 내년 매출 2조 달성"(종합)

리니지M 중국 진출 등 레거시IP 지역 확장

아이온2 4분기 출시…내년 7개 신작 계획

중복된 기능·비효율 조직 대상 인원 감축

엔씨소프트가 게임 매출 증가에 힘입어 올해 2분기 깜짝 실적을 냈다. 레거시 지식재산권(IP)의 안정적인 지역 확장과 '아이온2'를 시작으로 신작 출시 효과가 더해지면 내년 2조원대 연 매출 달성이 가능할 것으로 봤다.

엔씨소프트는 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 70.5% 증가한 151억원으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다. 같은 기간 매출액은 3.7% 오른 3824억원을 기록했다. 다만 환율 변동 등의 여파로 순손실은 360억원으로 적자 전환했다.

모바일과 PC 온라인 게임 매출은 전 분기와 전년 동기 대비 모두 확대됐다.

모바일 게임 매출은 2190억원으로 전년 동기 대비 0.3%, 전 분기 대비 6%만 늘었다. 이 중 리니지2M은 동남아시아로 글로벌 서비스 지역을 확장하며 전 분기 대비 27% 증가한 480억원의 매출을 달성했다.

PC 게임 매출은 917억원으로 전년 대비 6%, 전 분기 대비 10% 증가했다. 특히 아이온은 신규 서버 출시 등의 영향으로 전 분기보다 53% 성장한 130억원의 매출을 올렸다.

지식재산권(IP)별로는 '리니지M'이 1211억원으로 가장 컸고, 리니지2M(480억원)·리니지W(476억원)·리니지2(227억원)·리니지(207억원)·블레이드&소울(195억원)·길드워2(158억원) 등이 뒤를 이었다.

지역별 매출은 한국 2448억원, 아시아 691억원, 북미·유럽 262억원 등으로 나타났다. 로열티 매출은 423억원으로 집계됐다. 해외·로열티 매출 비중은 전체 매출의 36%를 차지했다.

홍원준 최고재무책임자(CFO)는 이날 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "레거시 IP가 실적을 견고하게 이끌고 있음을 확인했다"며 "내년에도 레거시 IP의 지역 확장을 지속해 리니지M과 리니지2M은 중국, 리지니W는 동남아로 각각 발을 넓힐 것"이라고 말했다.

이어 "레거시 IP의 안정적인 지역 확장에 신작 매출이 추가되면 지난 실적 발표에서 박병무 공동대표가 밝힌 내년도 예상 매출 2조~2조5000억원은 충분히 달성할 것으로 본다"고 덧붙였다.

엔씨소프트는 하반기 기대작으로 꼽히는 다중접속역할수행게임(MMORPG) 아이온2를 4분기 한국과 대만에 선보일 예정이다. 아이온2는 지난 6월 말 진행된 이용자 포커스 그룹 테스트(FGT·소수 인원 테스트)에서 확인된 의견을 바탕으로 콘텐츠 고도화 작업이 거치고 있다.

내년에는 7개 신작 출시를 예고했다. '브레이커즈'는 1분기, '타임테이커즈'는 2분기, 'LLL'은 늦어도 3분기 전에 출시를 계획하고 있다. 스핀오프 게임 4종은 분기별로 선보인다. 홍 CFO는 "분기별로 쏠리지 않게 촘촘히 출시할 것"이라고 했다.

아울러 엔씨소프트는 모바일 캐주얼 게임 사업 경쟁력을 확보해 나간다는 계획이다. 이와 관련해 최근 모바일 캐주얼 센터를 신설하고, 센터장에 신규 임원으로 영입한 아넬 체만 전무를 앉혔다. 홍 CFO는 "모바일 캐주얼 게임 확보는 글로벌 시장 진출을 위한 주요 전략"이라며 "투자 및 인수합병(M&A) 기회를 지속해서 발굴하고 있고, 당사 인공지능(AI) 기술을 접목해 고도화할 예정"이라고 설명했다.

한편, 지난해에 이어 올해도 인원·비용 효율화를 지속한다. 박병무 공동대표는 "이미 올해 상반기 해외 지사와 자회사를 통해 100명 정도 인원 효율화를 했다"며 "하반기에는 200~300명가량 중복된 기능이나 비효율적인 조직을 상대로 인원 효율화를 할 계획"이라고 말했다.

이어 "내년, 내후년 회사가 더 건강한 모습을 갖기 위해 진행하는 것"이라며 "이로 인해 영업이익 조금 흔들릴 수 있으니 양해해 달라"고 덧붙였다.





