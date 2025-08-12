휴온스, ‘멜라토닌’ 성분 '드림멜서방정' 출시

휴온스는 '멜라토닌'을 주성분으로 하는 의약품 '드림멜서방정'을 출시했다고 12일 밝혔다.

휴온스는 최근 고령화가 심화되고 노인층의 수면 장애 유병율이 높아진 추세를 감안해 현재 '조피스타'(성분명 에스조피클론)를 판매 중이다. 여기에 번 드림멜서방정을 출시하며 제품군을 확대했다.

휴온스 관계자는 "신제품인 '드림멜서방정'이 현대인의 건강한 수면 환경 조성에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 우수한 품질의 의약품을 만들고 안정적으로 공급하는 데 있어 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

한편, 휴온스는 '인류 건강을 위한 의학적 해결책을 제시한다'는 그룹 철학에 따라 다양한 헬스케어 사업을 전개하고 있다. 국소마취제와 점안제를 비롯한 전문의약품을 중심으로 뷰티, 웰빙, 수탁사업(CMO) 등을 영위하고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



