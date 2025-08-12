본문 바로가기
전남도, 저탄소 농업 프로그램 참여 농가 모집 예고

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.12 09:01

논벼 20㏊이상 재배 법인·단체 대상

저탄소농업 프로그램 안내 포스터. 전남도 제공

저탄소농업 프로그램 안내 포스터. 전남도 제공

전라남도는 논에서 발생하는 온실가스 배출을 줄이기 위한 2025 저탄소 농업 프로그램(가을갈이)에 참여할 논벼 재배 농업법인과 생산자단체를 29일까지 모집한다고 밝혔다.


프로그램은 벼 수확 후 볏짚이나 그루터기를 경운(가을갈이)해 토양에 환원함으로써 이듬해 담수기에 발생하는 메탄가스 배출을 줄이는 농법이다.

참여하는 농가는 헥타르(㏊)당 최대 46만 원의 활동비를 직불금 형태로 지원받을 수 있다.


지원 자격은 2025년 기본형 공익직불금 지급 대상 농지에서 논벼를 20㏊ 이상 재배하는 농업법인이나 생산자단체다. 개별 농가는 직접 신청할 수 없으며, 반드시 농업법인이나 생산자단체에 포함돼야 신청할 수 있다.


참여를 바라는 농업법인, 생산자단체는 소재지 관할 시군에 신청서를 제출하면 된다. 시군은 9월께 선정심의회를 통해 사업 대상자를 확정할 예정이다.

유덕규 전남도 식량원예과장은 "폭염은 기후변화에 따른 구조적 현상으로, 이는 온실가스 농도의 급격한 증가에서 비롯된다"며 "저탄소 농업 프로그램은 농업인이 기후 위기 대응에 주체로 참여할 수 있는 실질적 방안인 만큼 많은 관심과 참여 바란다"고 당부했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
