NHN은 올해 2분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 23% 감소한 219억원으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다. 같은 기간 매출은 0.9% 증가한 6049억원을 기록했다.
[속보]NHN, 2분기 영업이익 219억원…전년比 23% ↓
2025년 08월 12일(화)
