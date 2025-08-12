본문 바로가기
[날씨]낮 최고기온 33도…남부지방은 '비'

임춘한기자

입력2025.08.12 07:38

중부지방 구름 많음

화요일인 12일은 중부지방에 가끔 구름이 많고, 남부지방과 제주도는 비가 내리는 곳이 있겠다.


서울 남산 일대에 구름이 가득 차 있다. 연합뉴스

서울 남산 일대에 구름이 가득 차 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 강수량은 광주·전남·전북 5∼40㎜, 부산·울산·경남과 대구·경북 5∼40㎜, 제주 5∼20㎜다.

현재 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 23.8도, 인천 22.8도, 수원 21.8도, 춘천 22.0도, 강릉 23.3도, 청주 21.2도, 대전 20.7도, 전주 21.1도, 광주 21.0도, 제주 24.8도, 대구 20.8도, 부산 20.9도, 울산 20.4도, 창원 21.3도 등이다.


낮 최고기온은 26∼33도로 예상된다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 0.5∼3.0m, 서해 0.5∼2.0m이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

