EU "러 휴전 동의안하면 어떤 양보도 논의조차 안 돼"

이승형기자

입력2025.08.12 06:35

EU 외교장관, 미·러회담 앞두고 긴급회의

유럽연합(EU)이 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담을 앞두고 "러시아가 완전하며 무조건적인 휴전에 동의하지 않는 한, 우리는 어떤 양보도 논의조차 해선 안 된다"고 밝혔다.


카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표. AFP연합뉴스

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 11일(현지시간) 화상으로 열린 EU 외교장관회의가 끝난 뒤 성명을 내고 "대서양의 단결을 유지하는 것이 중요하다"며 이같이 말했다. 그러면서 "단계별 순서가 중요하다. 그 첫 번째는 강력한 감시 체계와 철통같은 안전보장을 수반한 무조건적인 휴전"이라고 강조했다.

아울러 칼라스 고위대표는 EU가 우크라이나가 전장에서 필요로 하는 것들을 계속해서 지원할 것임을 재확인했다. 또 EU 차원에서 19차 대(對)러시아 제재 패키지를 준비할 것이라고 전했다.


이날 EU 외교장관회의는 오는 15일 예정된 미·러 알래스카 정상회담 일정이 발표된 이후 급하게 잡혔다. 트럼프 대통령이 우크라이나가 거부해온 영토 문제 등 민감한 사안과 관련해 푸틴 대통령의 요구를 일방적으로 수용할 수 있다는 우려 탓이다.


한편 EU 외교장관들은 이날 화상회의에서 이스라엘의 가자전쟁 현안도 논의했다고 EU 대변인은 전했다. 칼라스 고위대표는 가자지구에서 취재 중이던 알자지라방송 기자 5명이 이스라엘의 표적 공습으로 사망한 것을 강력히 규탄했다. 그는 "(사망한) 무리가 하마스의 테러리스트라는 이스라엘 주장을 인지하고는 있지만, 그러한 경우에는 명백한 증거를 제시해야 한다"고 지적했다. 그는 "EU의 최우선 순위는 비정부기구(NGO)의 (가자) 접근을 포함한 인도적 지원, 즉각적 휴전과 인질 석방"이라며 "만약 군사적 해법이 가능했다면 전쟁은 진작에 끝났을 것"이라고 말했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
