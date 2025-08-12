[뉴욕증시]7월 CPI 반등 전망에 일제 하락…다우 0.45% ↓

7월 CPI 12일 발표…상승폭 확대 전망

PPI·소매판매는 14~15일 발표

트럼프, 미·중 관세 휴전 연장 결정

"금에는 관세 부과 안 할 것"

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 11일(현지시간) 일제히 하락세로 마감했다. 미·중 관세 휴전이 90일 연장되는 등 긍정적인 무역 합의 소식에도 불구하고, 투자자들은 이번 주 발표될 7월 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 경계심을 늦추지 않았다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 200.52포인트(0.45%) 하락한 4만3975.09에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 16포인트(0.25%) 내린 6373.45, 기술주 중심의 나스닥지수는 64.62포인트(0.3%) 미끄러진 2만1385.4에 거래를 마쳤다.

시장의 관심은 12일 발표될 7월 CPI에 쏠려 있다. 시장 예상치는 전년 동월 대비 2.8% 상승으로, 6월(2.7%)보다 오름폭이 확대될 전망이다. 변동성이 큰 식료품·에너지를 제외한 근원 CPI는 전년 대비 3.0% 상승해 6월(2.9%)을 소폭 웃돌 것으로 보인다. 지난 4월 저점 이후 증시가 랠리를 이어온 가운데 인플레이션 압력이 높아질 경우 상승세가 제한될 수 있다는 전망이 나온다.

최근 고용 둔화 조짐이 뚜렷해지면서 시장은 7월 CPI를 토대로 연내 금리 인하 폭을 가늠할 것으로 보인다. 금리 선물 시장은 미 연방준비제도(Fed)가 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 0.25%포인트 내릴 가능성을 현재 86.5% 반영하고 있다. 연내 총 0.5%포인트 인하 가능성은 43.8%, 0.75%포인트 인하 가능성은 42.8%다.

일각에서는 시장의 금리 인하 기대가 과도하다는 지적도 제기된다.

CFRA 리서치의 샘 스토벌 최고 투자 전략가는 "시장이 결국 실망하게 될까봐 다수 우려된다"며 "인플레이션이 고착화되고 소비자가 계속 지출을 유지할 의향이 있다면 Fed가 금리를 인하할 필요가 있겠느냐"고 반문했다.

이번 주에는 다른 주요 지표도 공개된다. 오는 14일 공개될 7월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.2% 상승해 6월(0%)보다 오름폭이 커질 전망이다. 15일 나오는 7월 소매판매는 0.5% 늘어 6월(0.6%)보다 증가율이 다소 둔화될 것으로 예상된다.

프리덤 캐피털 마켓의 제이 우즈 수석 글로벌 전략가는 "가장 중요한 것은 CPI 지표"라며 "이 수치가 통화정책에 확실히 큰 영향을 미칠 것"이라고 진단했다.

이날 종료 예정이던 미·중 관세 휴전은 90일 추가 연장됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 중국에 대한 115%포인트 관세 인하 조치를 90일 더 연장하는 행정명령에 서명했다. 양국은 지난 4월 상대국에 100%가 넘는 초고율 관세를 부과했지만, 5월 스위스 제네바에서 열린 1차 고위급 무역 회담에서 관세를 각각 115%포인트씩 인하하기로 합의했다. 이에 미국은 30%, 중국은 10%의 관세율을 상대국에 90일간 한시 적용해 왔고, 이번 연장으로 관세 인하 조치가 유지된다.

트럼프 대통령은 또 금에도 관세가 부과하지 않겠다고 밝혔다. 앞서 지난 8일 미국 세관당국이 1㎏ 금괴와 100온스 금괴를 관세 부과 품목으로 분류했다는 보도가 나오자, 금값이 사상 최고치를 경신하는 등 시장 불확실성이 커진 바 있다.

최근 증시는 랠리로 인한 고평가 논란과 관세발(發) 스태그플레이션(물가 상승 속 경기 침체) 우려 속에서 추가 상승 여력을 시험받고 있다. 뱅크오브아메리카(BoA) 조사에 따르면 지난 4월 저점 이후 급등한 미국 주식이 고평가 됐다고 보는 펀드 매니저 비율이 91%에 달해 2001년 이후 최고치를 기록했다.

우즈 수석 글로벌 전략가는 "시장이 다른 어떤 시기보다 소화 단계에 더 가까워질 것"이라며 "앞으로 횡보세가 나타나더라도 나쁜 현상은 아니다"라고 진단했다.



미 국채 금리는 보합권에서 움직이고 있다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 4.28%, 통화정책에 민감한 미 국채 2년물 금리는 3.76%로 전거래일 수준을 기록 중이다.

종목별로는 엔비디아가 0.32%, AMD가 0.28% 내렸다. 전날 파이낸셜타임스(FT)는 두 회사가 중국에 대한 반도체 수출 허가를 받는 조건으로 현지 매출의 15%를 미국 정부에 납부하기로 했다고 보도했다. 인텔은 도널드 트럼프 미 대통령이 공개적으로 사임을 압박한 립부 탄 최고경영자(CEO)가 백악관을 방문할 것이란 소식 이후 3.66% 뛰었다. 탄 CEO는 중국 연루 의혹을 해명하고 미국에대한 인텔의 기여를 강조할 것으로 전망된다. 테슬라는 2.84% 올랐다. 애플은 0.83% 하락했다.





뉴욕=권해영 특파원



