본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

일본도 '기록적 폭우'…구마모토, 최고 수준 대피령

김영원기자

입력2025.08.11 19:01

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다마나시, 6시간 동안 370㎜ 쏟아져

일본 규슈 지역에 기록적 폭우가 내렸다. 구마모토현에서는 '최고 수준'의 대피령이 발령되기도 했다.


일본 기상청과 NHK에 따르면 11일 오후 6시 구마모토현 다마나시의 24시간 강수량은 445㎜에 달했고 야쓰시로시(388㎜), 구마모토 공항(352㎜), 나가사키현 운젠산(378㎜) 등에도 기록적인 양의 비가 내렸다.

EPA연합뉴스

EPA연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

특히 구마모토현에서는 일부 지역에 대해 한때 '긴급안전 확보' 경계 경보가 내려졌다. 이는 5단계 대피령 중 가장 높은 수준이다.


가장 많은 비가 내린 다마나시의 경우 새벽 6시간 강우량만 370㎜에 달했다. 평년 8월 한 달 치의 약 2배 수준이다.


이날 내린 폭우로 교통편이 일부 마비됐다. 여러 곳의 도로가 침수되고, 후쿠오카 공항 항공편이 일부 결항했으며 JR규슈 신칸센도 일시 운행을 중단했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기