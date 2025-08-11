일본도 '기록적 폭우'…구마모토, 최고 수준 대피령

다마나시, 6시간 동안 370㎜ 쏟아져

일본 규슈 지역에 기록적 폭우가 내렸다. 구마모토현에서는 '최고 수준'의 대피령이 발령되기도 했다.

일본 기상청과 NHK에 따르면 11일 오후 6시 구마모토현 다마나시의 24시간 강수량은 445㎜에 달했고 야쓰시로시(388㎜), 구마모토 공항(352㎜), 나가사키현 운젠산(378㎜) 등에도 기록적인 양의 비가 내렸다.

특히 구마모토현에서는 일부 지역에 대해 한때 '긴급안전 확보' 경계 경보가 내려졌다. 이는 5단계 대피령 중 가장 높은 수준이다.

가장 많은 비가 내린 다마나시의 경우 새벽 6시간 강우량만 370㎜에 달했다. 평년 8월 한 달 치의 약 2배 수준이다.

이날 내린 폭우로 교통편이 일부 마비됐다. 여러 곳의 도로가 침수되고, 후쿠오카 공항 항공편이 일부 결항했으며 JR규슈 신칸센도 일시 운행을 중단했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



