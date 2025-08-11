본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

의정부시, AI 로봇 '세정의'와 함께 이색 지방세 홍보

이종구기자

입력2025.08.11 18:50

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주민세 납부의 달·자동이체 신청 제도 등 안내

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 8일 의정부역 대합실에서 인공지능(AI) 로봇 '세정의'와 함께 이색적인 지방세 홍보 행사를 진행해 시민들의 큰 관심을 모았다.

시민들이 지난 8일 의정부역 대합실에서 열린 인공지능 로봇 '세정의'와 함께 이색적인 지방세 홍보 행사에서 관심을 보이고 있다. 의정부시 제공

시민들이 지난 8일 의정부역 대합실에서 열린 인공지능 로봇 '세정의'와 함께 이색적인 지방세 홍보 행사에서 관심을 보이고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 세정의와 시 세정과 직원들은 의정부역을 찾은 시민들에게 주민세 납부의 달과 지방세 전자송달 및 자동이체 신청 제도를 적극 안내했다.


세정의의 친근한 외형과 직관적인 안내 방식을 접한 시민들은 로봇 화면을 직접 터치해 필요한 세금 정보를 확인했으며, 세정의와 기념사진을 찍는 등 높은 관심을 보였다.

주민세 개인분은 오는 31일까지 1만1000원을 납부해야 하며, 전자송달과 자동이체를 사전에 신청한 납세자는 1600원이 할인된 9400원을 납부하게 된다.


이교재 세정과장은 "로봇 세정의를 활용한 새로운 시도에 호응해 주신 시민 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 시민들에게 도움이 되는 정보를 쉽고 직관적으로 전달하겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기