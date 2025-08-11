부산 기장군-한국폴리텍대학 동부산캠퍼스, 중장년층 일자리 해법 모색

“기장군, 모든 지원 아끼지 않을 것”



정종복 군수 교육 현장 점검

기장군이 지역 교육기관과 손잡고 중장년층 재취업 지원에 나섰다.

기장군은 11일 정종복 군수가 한국폴리텍대학 동부산캠퍼스(학장 이창열)를 찾아 '기장군 일자리 창출 지원사업'의 하나로 진행되는 '중장년 승강기 기술과 안전교육' 현장을 점검하고 협력 방안을 논의했다고 전했다.

정종복 기장군수(왼쪽에서 3번째)와 이창열 학장(4번째)과 두 기관 관계자들이 업무협의를 마치고 기념 촬영하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 오는 9월부터 폴리텍대학에서 운영될 교육 과정에 앞서, 정 군수가 실습 환경을 직접 확인하고 중장년층 재취업을 위한 맞춤형 지원책을 마련하기 위해 추진됐다.

정 군수는 이 학장과의 업무협의에서 중장년층 일자리 창출 방향을 심도 있게 논의한 뒤, 승강기학과 실습장을 찾아 최신 승강기 제어반과 안전장치 등 교육 장비를 꼼꼼히 살폈다. 또 교수진으로부터 교육 과정 설명을 듣고 전문인력 양성을 위한 실질적 교육 방안을 함께 모색했다.

이창열 학장은 "기장군이 적극 협력해 주셔서 감사하다"며 "우수한 교육 인프라와 노하우를 바탕으로 교육생들이 성공적으로 재취업할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

정종복 군수는 "현장 맞춤형 실습 환경이 잘 갖춰져 있어 재취업에 큰 도움이 될 것"이라며 "교육생들이 안정적으로 취업할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

기장군과 한국폴리텍대학 동부산캠퍼스는 이번 협력을 시작으로 지역 산업에 필요한 다양한 직업 교육 프로그램을 발굴·운영하며 지속적인 파트너십을 이어갈 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



