강기정 “조국 사면, 사법 정의 회복하는 길”

李대통령, 임시 국무회의서 사면·복권 의결

강기정 광주시장은 11일 조국 전 조국혁신당 대표의 사면과 관련해 "이재명 대통령의 결단을 응원한다"고 밝혔다.

강 시장은 이날 페이스북에 "사면 복권은 정치적 이슈 거리이지만, 정작 갇혀있는 사람에겐 희망을 갖게 되는 일"이라며 "오래전 잡아 둔 조국 대표 면회 일정이 내일인데 오늘 사면이 결정된다고 한다. '조금 더 기다렸다 밖에서 만날까'라는 기분 좋은 고민을 하는 중"이라고 적었다.

강 시장은 이어 "저도 구속된 지 3년 7개월 만에 사면 복권됐다"며 "제가 세상으로 나온 후 저를 구속시킨 전두환·노태우는 감옥으로 들어갔다"고 했다. 이어 "조국 대표가 세상 밖으로 나오는 날이 윤석열과 김건희 모두 감옥에 갇히는 날이 됐으면 한다. 그것이 검찰 독재를 바로잡고 사법 정의를 회복하는 길"이라고 밝혔다.

이재명 대통령은 이날 오후 제35회 임시 국무회의를 열어 '특별사면·특별감형·특별복권 및 특별감면조치' 안건을 단독심의·의결했다. 대통령실은 "정기 국무회의 안건이 많아 안건을 나누기로 했다"고 설명했다. 문재인 정부 2021년 말 신년 특사, 윤석열 정부 2022·2023년 신년·광복절 특사 때도 임시회의가 열렸다.

앞서 지난 7일 법무부 사면심사위원회는 조 전 대표 부부와 최강욱·윤미향 전 의원, 조희연 전 서울시교육감 등 범여권 인사, 홍문종·정찬민 전 의원 등 보수진영 정치인을 명단에 포함시켰다. 조 전 대표가 사면과 동시에 복권됨에 따라 정치활동이 가능해져 내년 6월 지방선거와 차기 대선 출마 자격을 얻게 된다.

야권은 '자기 편 봐주기', '사법 정의 훼손'이라고 비판하지만, 범여권은 검찰개혁 동력을 확보할 상징으로 본다. 조 전 대표의 사면이 확정된 만큼 내년 지방선거가 복귀 무대가 될 가능성이 크며, 서울시장·부산시장 출마 가능성도 거론된다.





