“천 원으로 든든한 한 끼”…함안군, 청소년 여름방학 ‘천원밥상’ 운영

지역 아동·청소년들에게 든든한 한 끼 제공

경남 함안군은 이번 여름방학 기간 동안 지역 내 청소년들의 건강한 식생활을 지원하기 위해 방학 중 '함안친구 천원밥상' 사업을 운영하고 있다고 11일 밝혔다.

방학 중 '함안친구 천원밥상'은 맞벌이 가정 자녀 등 아동·청소년에게 점심을 저렴한 비용으로 제공함으로써 결식 우려를 해소하고, 안전하고 균형 잡힌 식사를 할 수 있도록 지원하기 위한 군의 특화사업이다.

특히 방학 기간 중 돌봄 공백이 발생하기 쉬운 시기에 돌봄 부담을 줄여 학부모들이 안심하고 생업에 집중할 수 있도록 하는 데에도 중점을 두고 있다.

이번 여름방학에는 관내 아동·청소년을 대상으로 함안군청소년수련관과 함안군청소년문화의집에서 하루 1000원으로 다양한 메뉴의 점심을 제공하고 있으며, 균형 잡힌 영양 식단과 위생 관리에도 만전을 기하고 있다.

조근제 함안군수는 "방학 중 '함안친구 천원밥상'은 단순한 급식 지원을 넘어, 청소년들의 건강한 성장을 위한 지역사회 돌봄의 일환"이라며 "앞으로도 수요자 중심의 복지정책을 통해 아동·청소년 및 학부모가 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 '함안친구 천원밥상' 사업은 2024년 처음 시행돼 아동·청소년과 학부모들로부터 큰 호응을 얻고 있으며, 향후 매 방학 기간 지속적인 운영으로 아동청소년 복지 향상에 기여할 것으로 기대되고 있다.





