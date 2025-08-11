본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

“천 원으로 든든한 한 끼”…함안군, 청소년 여름방학 ‘천원밥상’ 운영

영남취재본부 주소은기자

입력2025.08.11 16:05

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 아동·청소년들에게 든든한 한 끼 제공

경남 함안군은 이번 여름방학 기간 동안 지역 내 청소년들의 건강한 식생활을 지원하기 위해 방학 중 '함안친구 천원밥상' 사업을 운영하고 있다고 11일 밝혔다.


방학 중 '함안친구 천원밥상'은 맞벌이 가정 자녀 등 아동·청소년에게 점심을 저렴한 비용으로 제공함으로써 결식 우려를 해소하고, 안전하고 균형 잡힌 식사를 할 수 있도록 지원하기 위한 군의 특화사업이다.

2025년 방학 중『함안친구 천원밥상』 성황리 운영중. 함안군 제공

2025년 방학 중『함안친구 천원밥상』 성황리 운영중. 함안군 제공

AD
원본보기 아이콘

특히 방학 기간 중 돌봄 공백이 발생하기 쉬운 시기에 돌봄 부담을 줄여 학부모들이 안심하고 생업에 집중할 수 있도록 하는 데에도 중점을 두고 있다.


이번 여름방학에는 관내 아동·청소년을 대상으로 함안군청소년수련관과 함안군청소년문화의집에서 하루 1000원으로 다양한 메뉴의 점심을 제공하고 있으며, 균형 잡힌 영양 식단과 위생 관리에도 만전을 기하고 있다.


조근제 함안군수는 "방학 중 '함안친구 천원밥상'은 단순한 급식 지원을 넘어, 청소년들의 건강한 성장을 위한 지역사회 돌봄의 일환"이라며 "앞으로도 수요자 중심의 복지정책을 통해 아동·청소년 및 학부모가 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 '함안친구 천원밥상' 사업은 2024년 처음 시행돼 아동·청소년과 학부모들로부터 큰 호응을 얻고 있으며, 향후 매 방학 기간 지속적인 운영으로 아동청소년 복지 향상에 기여할 것으로 기대되고 있다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다 "아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기