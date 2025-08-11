IBK기업은행, 해외 유학생 송금 90% 환율우대 이벤트 진행

이벤트 기간 송금 횟수, 금액 제한 없어

IBK기업은행은 가을 신학기를 맞아 유학생과 해외에 체재 중인 고객을 대상으로 'IBK에서 유학생 송금하면 환율 우대 90%' 이벤트를 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 이벤트는 미화(USD)로 해외유학생(체재비) 해외송금을 보내는 개인 고객을 대상으로 오는 10월2일까지 진행한다. 이벤트 기간 송금 횟수와 금액에 제한 없이 90% 환율 우대가 제공되며 영업점 창구와 비대면 채널에서도 동일하게 적용된다.

기업은행 관계자는 "9월 신학기를 앞두고 학비를 송금하는 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객에게 다양한 서비스와 혜택을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이벤트의 자세한 내용은 기업은행 홈페이지, 모바일뱅킹 i-ONE뱅크(개인) 등에서 확인할 수 있다.





