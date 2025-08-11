본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

수도관 생산 화진산업 유경태 대표, 대구 달성군에 고향사랑기부금 500만원 기탁

영남취재본부 구대선기자

입력2025.08.11 14:11

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화진산업 유경태 대표가 11일 대구 달성군청을 찾아 고향사랑기부금 500만원을 기탁했다.


기탁식은 이날 군청에서 최재훈 달성군수와 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

대구 달성군청

대구 달성군청

AD
원본보기 아이콘

화진산업은 대구 달성군 옥포읍에 본사를 둔 기업으로, 나사조임식 이음관(PE), 관수자재, 수도관(PE) 등을 전문으로 생산하고 있다.

유 대표는 "본사가 위치한 달성군의 발전을 기원하며 기부에 동참하게 됐다"며 "지역 기업인으로서 앞으로도 지역사회에 보탬이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


최재훈 대구 달성군수는 "지역 기업인께서 고향사랑기부제를 통해 지역 발전에 앞장서 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "기탁해주신 소중한 기부금은 주민 복리 증진과 지역의 지속 가능한 성장에 보탬이 될 수 있도록 투명하고 책임감 있게 운영하겠다"고 밝혔다.


고향사랑기부제는 본인의 주소지를 제외한 지자체에 연간 최대 2000만 원까지 기부할 수 있는 제도로, 기부자는 세액공제 혜택과 함께 기부금액의 30%에 해당하는 답례품을 받을 수 있다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다 "10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

3명 중 1명이 쓴다는 '국민지갑'은…

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기