화순군, '민생회복 소비 쿠폰' 활성화…독려 캠페인 전개

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.11 11:47

고인돌 전통시장서 장보기 행사 실시

화순군은 8월 한 달을 '민생회복 소피 쿠폰' 사용 캠페인을 전개했다. 직원들이 상인들을 상대로 소비쿠폰 사용처를 배부하고 있는 모습.화순군 제공

화순군은 8월 한 달을 '민생회복 소피 쿠폰' 사용 캠페인을 전개했다. 직원들이 상인들을 상대로 소비쿠폰 사용처를 배부하고 있는 모습.화순군 제공

화순군(군수 구복규)이 8월을 '민생회복 소비쿠폰 소비 촉진의 달'로 지정하고 본격적인 지역경제 활성화에 나섰다.


이를 위해 화순군 지역경제과 직원 15명은 지난 8일 화순 고인돌 전통시장을 방문, 민생회복 소비쿠폰으로 직접 장을 보며 소비 촉진에 힘을 보탰다.

또한 군민들이 한층 쉽게 소비쿠폰 사용처를 인식하고 활용할 수 있도록 소비쿠폰 사용처를 알리는 안내 스티커를 시장 상인들에게 배부했다.


화순군은 이번 전통시장 장보기 행사 외에도 관내 음식점업소를 이용한 외식 독려 등 다양한 소비 촉진 행사를 추진하고 있다.


박용희 화순군 지역경제과장은 "민생회복 소비쿠폰 사용이 활발해질수록 지역 상권에도 긍정적인 영향이 확대될 것으로 기대한다"라며, "앞으로도 지역경제에 실질적인 도움이 될 수 있도록 다양한 소비 촉진 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr


