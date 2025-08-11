[기고]'하루 77명씩 사라지는 경남' 교육이 제시한 답

경상남도에서 하루 평균 77명이 사라지고 있다. 지난 1년간 약 2만 8000명의 인구가 감소했고, 18개 시·군 중 양산시만 유일하게 인구가 증가했다. 특히 20대 청년들의 수도권 행렬은 멈출 줄 모른다.

교육 현장에서 직접 목격한 현실이다. 중·고등학교를 거쳐 대학 진학과 함께 서울로, 수도권으로 떠나는 제자들을 볼 때마다 교육정책의 근본적 변화가 필요하다는 생각이 든다. 이대로 가면 경남은 정말 '소멸 위험 지역'이 될 수 있다.

그러나 경남의 잠재력을 다시 보면 답이 보인다. 경남은 여전히 대한민국 제조업의 심장부다. 창원의 기계산업, 거제의 조선업, 사천의 항공우주산업, 김해의 첨단 제조업까지 전국 제조업에서 중요한 위치를 차지한다. 문제는 이런 산업 인프라가 교육과 제대로 연결되지 못하고 있다는 점이다.

현재 많은 우수한 학생들이 수도권 명문대 진학을 최우선으로 여기고 있다. 창원에 거주하면서도 기계공학의 매력을 모르고, 거제에 살면서도 조선해양공학의 가능성을 깨닫지 못한 채 졸업하는 학생들이 대부분이다. 이는 교육 정책의 근본적 실패다.

독일은 지방 소도시의 '히든 챔피언' 기업들과 지역 대학 간 긴밀한 산학연 네트워크로 성공한 사례다. 경남도 충분히 가능하다. 진주의 경상국립대, 창원의 창원대와 경남대, 거제의 거제대, 김해의 인제대가 지역 산업과 연계된다면 '경남형 교육 생태계'를 만들 수 있다.

그 첫걸음으로 고등학교 단계에서 실질적 변화를 모색해보자. 우선 '경남형 마이스터고' 모델 확산이다. 현재 높은 취업률과 성과를 내고 있지만 인식 개선이 필요하다. 마이스터고 졸업생들이 지역 대기업과 공기업에 취업해 안정적인 일자리를 확보한다는 사실을 적극 홍보해야 한다.

또한 '산학연 연계 특성화 프로그램'을 대폭 확대할 필요가 있다. 창원의 두산에너빌리티, 거제의 한화오션, 사천의 한국항공우주산업(KAI) 등과 직접 연계된 교육과정을 운영하는 것이다. 기업의 현직 엔지니어들이 직접 수업하고 학생들이 실제 생산 현장에서 인턴십을 경험한다면, 학생들이 경남에 머물며 꿈을 키울 충분한 이유가 될 것이다.

동시에 디지털 기술을 활용한 '농어촌 학교 살리기'와 부·울·경 광역 교육 협력에 나서야 한다. 부산의 해양산업, 울산의 화학·에너지산업, 경남의 기계·조선·항공산업이 하나의 벨트를 이루며 수도권에 버금가는 교육 인프라를 구축할 수 있다.

38년간 교단에 서며 확신한 것이 있다. 아이들은 꿈을 보여주면 그 꿈을 향해 달려간다는 것이다. 지금까지 우리는 '서울 가는 꿈'만 보여줬다. 이제는 '경남에서 이루는 꿈'을 보여줄 때다. 창원에서 세계적인 로봇 엔지니어가 되고, 거제에서 친환경 선박을 설계하며, 사천에서 우주항공 기술을 개발하는 꿈 말이다.

경남에는 모든 것이 있다. 부족한 것은 단 하나, 이 모든 것을 하나로 엮는 교육 생태계뿐이다. 지역소멸 위기를 극복하는 열쇠는 교육에 있다. 그 열쇠를 돌리는 순간, 경남은 대한민국을 이끄는 '미래수도'가 될 것이다.

김승오(전 함안교육지원청 교육장)







