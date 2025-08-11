유안타증권, '해외주식 종목별 증거금 서비스' 오픈

미국주식 100여 개 종목 대상

종목별 30~50% 차등 증거금률 적용

유안타증권이 11일부터 일정 비율의 증거금만 있어도 해외주식 매수가 가능한 '해외주식 종목별 증거금 서비스'를 실시한다.

기존에는 일괄적으로 100% 증거금률을 적용해 해외주식 미수 거래가 어려웠지만, 이제는 일부 증거금만으로도 해외주식을 거래할 수 있어 자금 상황에 따른 폭넓은 운용 및 유연한 대응이 가능해졌다.

해외주식 종목별 증거금 서비스는 유안타증권이 정한 미국 주식 100여 개 종목을 대상으로 먼저 실시하며, 해외주식 거래 가능 위탁계좌에서 서비스 신청 후 신규 주문부터 이용할 수 있다.

종목별로 30%, 40%, 50%의 차등 증거금률을 적용해 레버리지를 활용한 미수 주문이 가능하며, 이용 가능 종목 및 증거금률은 티레이더(HTS), 티레이더M(MTS) 해외주식 현재가, 주문 화면에서 확인할 수 있다.

김봉균 리테일전략본부장은 "고객 보유자산의 효율적인 활용에 도움을 드리기 위해 증거금률 적용 시장 및 종목 수를 점차 확대해 나갈 예정"이라며 "고객의 투자수익 제고를 위한 다양한 서비스를 지속적으로 강화해 투자의 접근성과 편의성을 높이겠다"고 말했다.

해외주식 종목별 증거금 서비스 신청 및 자세한 사항은 홈페이지 및 티레이더, 티레이더M을 통해 확인할 수 있으며, 계좌가 없을 경우 티레이더M을 통해 지점 방문 없이 계좌 개설이 가능하다.





김진영 기자



