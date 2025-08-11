카카오뱅크, 펀드 상품 라인업 45개로 확대

22개 상품 더하고 키워드 검색 도입

"향후 100개까지 확대 목표"

카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 26,400 전일대비 450 등락률 -1.68% 거래량 340,687 전일가 26,850 2025.08.11 10:00 기준 관련기사 카카오뱅크, 개인사업자 대출 누적 4조 지원"믿을 건 실적뿐" 2분기 호실적株, 주가도 '好好'카카오뱅크·넥슨, '슈퍼바이브' 게임 속 카카오뱅크 전용 아이템 혜택 제공 전 종목 시세 보기 close 가 펀드 상품 라인업을 45개까지 대폭 확대하며 한 번 더 새로운 펀드 서비스를 선보인다.

펀드 서비스는 지난해 1월 카카오뱅크가 인터넷은행 중 처음으로 선보인 자체 라이선스 기반의 투자 서비스다. '한국투자베트남주식35', '미래에셋인도주식35' 등 카카오뱅크에서만 만날 수 있는 펀드도 단독 판매하고 있다. 출시 이후 현재까지 누적 계좌 수 26만좌, 잔고 1700억원을 돌파하며 지속적인 인기를 얻고 있다. 이번 개편을 통해 기존 23개였던 펀드 상품이 총 45개로 2배 가까이 늘었다.

카카오뱅크는 위험도가 낮은 우량채권 투자부터 'AI', '글로벌 헬스케어', '우주항공' 등 미래에 성장 잠재력이 높은 상품들을 추가해 고객의 다양한 니즈를 충족하고자 했다. 기존 미국, 일본, 베트남 등에 더해 독일, 유럽, 중국에 투자하는 상품도 선보인다.

상품 확대에 발맞춰 보다 편리하게 상품을 찾아볼 수 있는 검색 기능도 도입한다. 펀드 화면 내 '펀드 찾기' 검색창에서 원하는 키워드를 입력하면 '내 투자성향 알아보기'를 통해 발견한 자신의 성향에 따라 검색 결과를 확인하고, 키워드와 관련된 상품 및 1년 평균 수익률을 한눈에 확인할 수 있다.

카카오뱅크 관계자는 "펀드 서비스를 이용하는 고객의 편의성을 높이기 위해 개편을 진행하게 됐다"며 "향후에도 상품 라인업을 약 100개까지 확대하고 사용자 경험(UX)·사용자 환경(UI)의 고도화를 통해 새로운 투자 경험을 제공하도록 노력할 것"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



