카카오뱅크, 펀드 상품 라인업 45개로 확대

오규민기자

입력2025.08.11 09:14

22개 상품 더하고 키워드 검색 도입
"향후 100개까지 확대 목표"

카카오뱅크 가 펀드 상품 라인업을 45개까지 대폭 확대하며 한 번 더 새로운 펀드 서비스를 선보인다.


펀드 서비스는 지난해 1월 카카오뱅크가 인터넷은행 중 처음으로 선보인 자체 라이선스 기반의 투자 서비스다. '한국투자베트남주식35', '미래에셋인도주식35' 등 카카오뱅크에서만 만날 수 있는 펀드도 단독 판매하고 있다. 출시 이후 현재까지 누적 계좌 수 26만좌, 잔고 1700억원을 돌파하며 지속적인 인기를 얻고 있다. 이번 개편을 통해 기존 23개였던 펀드 상품이 총 45개로 2배 가까이 늘었다.

카카오뱅크는 위험도가 낮은 우량채권 투자부터 'AI', '글로벌 헬스케어', '우주항공' 등 미래에 성장 잠재력이 높은 상품들을 추가해 고객의 다양한 니즈를 충족하고자 했다. 기존 미국, 일본, 베트남 등에 더해 독일, 유럽, 중국에 투자하는 상품도 선보인다.

카카오뱅크, 펀드 상품 라인업 45개로 확대
상품 확대에 발맞춰 보다 편리하게 상품을 찾아볼 수 있는 검색 기능도 도입한다. 펀드 화면 내 '펀드 찾기' 검색창에서 원하는 키워드를 입력하면 '내 투자성향 알아보기'를 통해 발견한 자신의 성향에 따라 검색 결과를 확인하고, 키워드와 관련된 상품 및 1년 평균 수익률을 한눈에 확인할 수 있다.


카카오뱅크 관계자는 "펀드 서비스를 이용하는 고객의 편의성을 높이기 위해 개편을 진행하게 됐다"며 "향후에도 상품 라인업을 약 100개까지 확대하고 사용자 경험(UX)·사용자 환경(UI)의 고도화를 통해 새로운 투자 경험을 제공하도록 노력할 것"이라고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
