삼육부산병원, 국내 2차 종합병원 첫 AI 신장결석 수술로봇 도입

자메닉스, 난치성 결석 환자 치료 새 전기

삼육부산병원이 국내 2차 종합병원 가운데 처음으로 AI 기반 신장결석 제거 수술로봇 '자메닉스(Zamenix)'를 도입, 난치성 결석 환자 치료의 새 전기를 열었다.

삼육부산병원은 11일 "세계 최초 AI 신장결석 수술로봇인 자메닉스를 도입하고 본격 운용에 들어갔다"고 전했다.

자메닉스는 2023년 한국보건의료연구원(NECA)이 혁신 의료기술로 선정한 장비로, 유연 내시경 로봇과 정밀 원격 조정 시스템으로 구성된다. 절개 없이 요도·요관을 통해 결석을 반복 제거할 수 있어 환자 부담을 크게 줄인다.

이 장비는 AI 기능을 다수 탑재해 기존 수술 대비 정확성과 안정성을 끌어올렸다. ▲호흡 보상 기능을 통한 결석 위치 자동 조정 ▲레이저 조사 정밀도 향상 ▲결석 크기 판별 및 요관 손상 최소화 ▲내시경 진입 경로 자동 복원 등으로 수술 시간을 단축하고 재발 결석 제거에 강점을 보인다.

이헌주 비뇨의학과장은 "국내 2차 종합병원 최초이자 세계 최초 AI 기반 신장결석 수술로봇을 도입하게 돼 의미가 크다"며 "보다 안전하고 정밀한 수술로 치료 성과를 높일 것"이라고 말했다.

이 과장은 부산 종합병원 최초 연성요관내시경 요로결석 제거술(2017), 일회용 디지털 연성요관내시경 도입, 경피적 미세신장경 수술(2019) 등을 이끌었으며 현재까지 약 4000례의 요로결석 수술을 집도한 국내 대표 결석 전문의다.

비뇨의학과 이헌주 과장과 수술실 직원들. 삼육부산병원 제공 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



