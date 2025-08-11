고흥 홍보대사 조승환, 中서 '얼음 위 맨발 오래 서있기' 신기록

5시간 20분 버티며 종전 기록 5분 경신

전남 고흥군(군수 공영민)은 고흥군 홍보대사이자 국제 환경운동가인 '맨발의 사나이' 조승환 씨가 지난 10일 중국 장자제에서 '얼음 위 맨발 오래 서있기' 세계신기록을 경신했다고 11일 밝혔다.

조 씨는 한중문화교류국제미디어와 중국 세계일대일로공소연맹 문화부 초청으로 열린 행사에서 관광객과 관계자들이 지켜보는 가운데 기존 기록인 5시간 15분을 5분 넘긴 5시간 20분을 기록하며 세계신기록을 새로 썼다.

그는 "기후 위기를 막기에는 이미 늦었지만, 전 세계가 힘을 모아 공동 대응해야 한다"며 "기후위기 공동정부를 구성해 함께 행동에 나서야 한다"고 호소했다.

이번 퍼포먼스는 얼음을 빙하로, 맨발을 지구온난화로 병들어가는 지구에 비유해 기후 위기의 심각성을 알리려는 의미를 담았다.

한편, 조 씨는 오는 11월 14일 미얀마 고마다 사원에서 '얼음 위 맨발 오래 서있기' 5시간 35분 도전에 나설 예정이다.





