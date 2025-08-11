본문 바로가기
사회
경기도, 고립·은둔청년 일상회복 지원…8월22일까지 200명

이영규기자

입력2025.08.11 07:25

경기도가 고립·은둔 청년의 일상 회복을 돕기 위해 오는 22일까지 고립·은둔 청년 지원 사업 '나와(with me), 볼만한 세상' 2차 참여자 200명을 모집한다.


지원 대상은 경기도에 거주하는 19~39세 고립·은둔 청년이다. 경기도는 지난 6월 진행된 1차 모집에서 300명을 선발했으며, 이번 2차 모집을 포함해 올해 총 500명을 지원한다.

선정된 200명은 전문 상담가의 초기상담 후 욕구·상태 등에 따라 심층 상담과 온라인 활동, 마음 돌봄, 관계 맺기, 일 경험, 반려동물 봉사활동, 지역 살기 체험 등 일상 회복 프로그램 등에 참여하게 된다.


경기도 고립·은둔 청년 일상 회복 프로그램 지원사업 포스터

경기도 고립·은둔 청년 일상 회복 프로그램 지원사업 포스터

프로그램을 마친 다음에도 자조 모임과 고립·은둔 청년 쉼터, 타 사업 연계 등을 통해 일상 회복을 지속 지원받을 수 있다.


참여를 희망하는 청년은 경기청년포털(youth.gg.go.kr) 또는 홍보 포스터의 QR코드를 통해 신청할 수 있다.

상담과 프로그램은 수원(팔달구) 2곳, 성남(분당구) 1곳, 의정부(의정부1동) 1곳 등 총 4개 거점 운영기관(나와봄 센터)에서 진행된다. 참여자 희망 시 비대면으로 상담을 진행하거나, 거점 운영기관 외 인근 청년 공간에서 상담받을 수 있다. 운영기관은 고립·은둔 청년의 쉼터로도 활용되며, 사업 참여 여부와 관계없이 누구나 방문해 독서나 휴식을 취할 수 있다.


김선화 경기도 청년기회과장은 "고립·은둔 청년들이 일상을 되찾을 수 있도록 사회적 인식 개선을 비롯해 다양한 지원 프로그램을 지속해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
