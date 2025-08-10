“숲에서 태교하세요”…금천구, ‘숲태교 프로그램’ 참가자 모집

임산부·배우자 대상 10월 31일까지 신청해야

서울 금천구(구청장 유성훈)가 다음 달부터 11월 초까지 운영하는 ‘2025년 하반기 숲태교 프로그램’ 참여자를 모집한다. 신청 대상은 임신 16~32주의 금천구 임산부와 배우자다.

구는 주민의 행복한 출산을 돕기 위해 숲태교 프로그램을 운영하고 있다. 숲은 피톤치드, 테르펜, 음이온 등 인체에 유익한 물질을 배출해 임신부의 스트레스와 불안을 완화하고, 태아와의 교감을 촉진해 건강한 임신과 출산에 도움을 준다.

프로그램은 산림치유지도사, 숲해설가, 숲태교지도사로 구성된 전문 강사진이 호암산 치유의 숲 태교센터에서 진행한다. ‘숲 소리 태교’, ‘숲 색채 태교’, ‘숲 공예 태교’, ‘숲 태담 태교’ 등 다양한 주제로 숲속 산책, 숲 요가, 친환경 태교용품 만들기(핸드폰 우드스피커, 태아용품 꽃물주머니, 태향 제작)를 체험할 수 있다.

하반기 프로그램은 평일(수요일) 4회, 주말 8회, 총 12회로 1회당 2시간씩 운영되며, 전액 무료다. 신청은 올 10월 31일까지 서울시 임신출산정보센터 누리집에서 가능하며 선착순 마감된다. 올해 상반기에는 총 18회가 운영돼 193명의 임산부와 배우자가 참여하는 등 큰 호응을 얻었다.

금천구 보건소 관계자는 “숲태교 프로그램을 통한 긍정적인 출산 경험은 다음 출산에 대한 심리적 부담을 줄이는 데 중요한 역할을 한다”며 “더 많은 임산부가 건강하고 행복하게 태교를 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

유성훈 금천구청장은 “호암산 치유의 숲 태교센터에서 산림을 활용한 숲치유 프로그램과 감각 중심의 숲태교 프로그램 등을 계획하고 있다”며 “주민들의 건강하고 행복한 삶을 지원하기 위해 다양한 프로그램을 이어가겠다”고 밝혔다.





