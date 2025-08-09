'CEO가 美 은행 통해 거액 해외로 반출했다' 소문 진화 나선 샤오미

인터넷 상에서 약 7조원 해외송금설 확산

샤오미 "법적 절차 밟아 소문 유포자 처벌"

중국 빅테크 샤오미의 레이쥔 최고경영자(CEO)가 미국 은행을 통해 해외로 수조 원대에 이르는 천문학적 금액을 반출했다는 설이 온라인에서 확산하자 샤오미 측이 직접 나서 이를 부인했다.

9일 신랑차이징과 펑파이 등 중국 매체에 따르면 샤오미 홍보 부문 총경리(사장) 왕화는 최근 중국 인터넷에서 퍼지고 있는 레이 CEO 관련 소문에 대해 반박했다. 이 소문의 구체적인 내용은 "레이 CEO가 웰스파고의 마오모씨를 통해 해외에 50억 달러(약 6조9575억원)를 송금했다"라는 것이다.

레이쥔 샤오미 CEO. AP·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

왕 총경리는 전날 자신의 웨이보 계정에서 "사실 확인 결과 샤오미 그룹은 전 세계적으로 웰스파고 및 마오씨와 어떠한 협력이나 어떤 형식의 접촉도 한 적이 없다"고 밝혔다. 이어 그는 "관련 발언은 모두 이미 검증했다"면서 "법적 절차에 착수해 소문을 만들고 유포한 자에 대한 법적 책임을 추궁하고 있다"고 덧붙였다.

우한대 컴퓨터학과 출신인 레이 CEO는 대학 졸업 후 베이징의 소프트웨어 업체에 입사했다가 마흔 살이던 2010년 4월 샤오미를 창업했다. 샤오미는 다양한 가전과 스마트폰에 이어 최근 전기차 분야로 진출하는 등 사업 영역을 다방면으로 확장하고 있다. 레이 CEO는 창립 이래 지금까지 CEO를 맡고 있다.

상하이 출신 웰스파고 간부 중국 방문했다 출금도

한편 앞서 미국 은행 웰스파고에서 무역금융을 담당하는 간부 마오천웨는 중국을 방문했다가 출국 금지된 것으로 알려졌다. 그는 상하이 출신인 미국 시민권자다. 웰스파고는 마오씨의 출금 이후 직원들의 중국 출장을 일시 중단하기도 했다. 또 "마오 이사가 미국으로 돌아올 수 있도록 관계 채널을 통해 긴밀히 대응 중"이라는 입장을 밝혔다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 지난달 21일 해당 사건에 대해 "중국이 처리 중인 형사 사건에 연루돼 법집행기관이 출국 제한 조처를 했다"면서 "중국 법률에 따라 조사 중이며 당분간 그는 출국할 수 없다"고 말했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



