신세계百, 고객과 함께하는 광복 80주년…'오늘의 올림' 캠페인

사라져가는 태극기·광복의 의미 되새기는 행사

신세계스퀘어에 미디어 아트 상영

15일까지 국기 게양 독려 SNS 인증 이벤트

신세계스퀘어 데니 태극기 송출 영상. 신세계백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

오는 15일까지 선보이는 오늘의 올림은 라이프 스타일의 변화에 따라 오프라인 외에도 사회관계망서비스(SNS) 등 디지털을 활용해 사라져가는 태극기와 광복의 의미를 일상 속에서 되새기자는 참여형 캠페인이다.

우선 국립중앙박물관 소장, 현존하는 가장 오래된 태극기인 데니 태극기가 신세계스퀘어에서 미디어 아트로 재탄생해 상영된다. 국립중앙박물관에서 제작한 1분가량의 영상은 19세기부터 오늘날까지 고난과 역경, 환희 등 역사적 순간마다 함께한 태극기를 미디어 아트로 재탄생시켜 국난을 이겨낸 자긍심과 광복의 의미를 되새긴다.

데니 태극기 영상과 함께 신세계가 만든 자체 영상 '내 나라 대한'도 상영 중이다. 아티스트 송소희씨의 '내 나라 대한'을 리메이크한 신세계의 자체 영상은 방법이 아닌 순국선열을 기리는 '마음'이 중요하다는 메시지를 도심 한복판에서 전달하고 있다.

신세계스퀘어에 상영되는 미디어 아트와 자체 영상은 오는 14일까지 관람할 수 있다. 광복절 당일에는 초대형 태극기가 종일 신세계스퀘어에 노출된다.

신세계스퀘어 오늘의올림 송출 영상. 신세계백화점 제공 원본보기 아이콘

순국선열을 위한 의미 있는 기부도 진행한다. 신세계는 지난달 독립기념관에 1억원을 기부했다. 이는 독립기념관 내 '통일 염원의 동산'에 무호적 독립유공자들의 이름을 새기는 벽돌 조형물을 조적하는 데 쓰인다. 조형물은 내년 삼일절 완공이 목표다.

신세계백화점 본점과 센텀시티점에도 데니 태극기 포토존이 설치된다. 또 멤버스 바에서는 고객에게 제공되는 음료 컵 홀더와 초콜릿에 데니 태극기 디자인을 입혀 고객의 일상 속 자연스럽게 태극기를 보고 기념할 수 있도록 꾸몄다.

신세계백화점 모바일 애플리케이션(앱)과 SNS에는 데니 태극기를 디지털 이미지·스티커로 재탄생시켰다. 신세계는 오는 15일까지 디지털 데니 태극기를 프로필 사진, SNS 게시물(#오늘의올림 해시태그 포함)로 게재한 고객들을 대상으로 추첨을 통해 데니 태극기 스티커·키링 등 국립중앙박물관과 함께 제작한 뮷즈(MU:DS, 뮤지엄+굿즈)를 증정한다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 "고객과 광복 80주년을 의미 있게 기리기 위해 특별한 캠페인을 선보이게 됐다"며 "고객의 일상 속 가치 있는 경험을 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



