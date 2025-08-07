본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

가을 궁중문화축전 10월 8일 열려…자원활동가 모집

이종길기자

입력2025.08.07 16:18

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올봄 궁중문화축전엔 약 70만 명 참여

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 올가을 궁중문화축전 행사를 10월 8일부터 12일까지 연다고 7일 밝혔다.


가을 궁중문화축전 10월 8일 열려…자원활동가 모집
AD
원본보기 아이콘

궁중문화축전은 매년 봄과 가을에 하는 문화 행사다. 경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁 등 서울의 주요 궁궐과 종묘에서 다양한 공연과 체험 행사, 전시를 선보인다. 올봄 행사에는 약 70만 명이 참여했다.

궁능유적본부와 국가유산진흥원은 행사를 앞두고 자원활동가 '궁(宮)이둥이'를 모집한다. 2006년 이전에 태어난 한국인과 한국어로 의사소통이 되는 외국인이라면 누구나 참여할 수 있다. 쉰 명가량 선발하는데, 외국인을 열 명 이상 뽑을 예정이다.


궁이둥이에게는 활동 물품과 교통비가 지급된다. 활동이 끝난 뒤 수료증도 받을 수 있다. 접수 마감은 오는 20일 밤 11시다. 최종 합격자는 서류 및 영상 심사를 거쳐 9월 5일 발표한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10여명이 사지 끌어내려…尹이 '제발 좀 놔달라' 부탁" "10여명이 사지 끌어내려…尹이 '제발 좀 놔달라' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

"제일 핫하다 핫해"여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름"

새로운 이슈 보기