서초구, 청소년 맞춤형 ‘스마트·아트 유스센터’ 인기

미래기술·문화예술 특화 공간서 진로·취미 한 번에

서울 서초구(구청장 전성수)가 청소년들을 위해 맞춤형으로 조성한 유스센터 두 곳이 청소년들 사이에 큰 인기를 끌고 있다.

‘서초SMART유스센터’와 ‘방배ART유스센터’는 각각 2021년과 2023년에 전면 리모델링, 프로그램 개편을 통해 ‘스마트(SMART)’와 ‘아트(ART)’를 내세운 특화 공간으로 재탄생했다.

서초SMART유스센터 청소년 전용 휴식 공간인 '스페이스57' 모습. 서초구 제공. AD 원본보기 아이콘

두 곳은 청소년들이 언제든 편하게 찾을 수 있는 열린 공간으로, 디지털 기술을 바탕으로 한 체험부터 다양한 문화예술 활동까지 한자리에서 경험할 수 있다는 점이 특징이다.

서초SMART유스센터에서는 4차산업과 인공지능 등 첨단 디지털 기술을 중심으로 진로 탐색, 콘텐츠 창작 같은 프로그램을 자유롭게 체험할 수 있다.

입구에 들어서면 10m 규모의 실감미디어 스마트라운지가 디지털 경험의 시작을 알린다. 아이맥 기반의 ‘스마트LAB’, 실시간 안무 촬영이 가능한 ‘댄스 스튜디오’, 청소년 전용 휴식 공간 ‘스페이스57’ 등에서도 청소년들은 메타버스, 3D모델링, 영상 편집 등 다양한 프로그램을 통해 디지털 역량을 키울 수 있다.

방배ART유스센터는 음악, 미술, 연극 등 문화예술 활동 중심의 감성 충만 공간이다. 1층은 청소년이 상상하고 표현할 수 있는 창작 공간 ‘프리아트구역’, 2~4층에는 ‘레코딩실’과 ‘뉴미디어 콘텐츠 제작공간’, 5층에는 노래방·보드게임·만화책 등이 있는 아지트형 공간 ‘반반한 옥탑방’과 ‘하늘정원’이 마련돼 있다. 직접 영상 녹화·녹음이 가능한 미디어 기기들도 갖췄다.

두 센터 모두 청소년이면 누구나 자유롭게 방문할 수 있고, 청소년 지도사가 상주해 안전하게 운영된다. 운영시간은 오전 9시 시작, 월~토요일은 21시, 일요일은 18시까지다. 자세한 프로그램 안내는 각 센터 공식 홈페이지 및 전화를 통해 확인할 수 있다.

전성수 서초구청장은 “우리 미래를 이끌어갈 청소년들이 중심이 되는 공간이야말로 지역 발전의 힘”이라며, “놀면서 배우고 머물며 성장할 수 있는 유스센터가 든든한 디딤돌이 되도록 계속해서 관심과 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

방배ART유스센터 5층 아지트공간인 ‘반반한 옥탑방’. 서초구 제공. 원본보기 아이콘





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>