대한적십자사, 서울 취약계층 3000세대에 선풍기 전달

이경호기자

입력2025.08.07 10:23

재난심리활동가와 적십자봉사원이 지역사회 재난취약계층을 찾아 구호품을 전달하고 이야기를 나누고 있다. 대한적십자사 서울지사

재난심리활동가와 적십자봉사원이 지역사회 재난취약계층을 찾아 구호품을 전달하고 이야기를 나누고 있다. 대한적십자사 서울지사

대한적십자사 서울특별시지사(회장 권영규)가 올여름 재난취약계층의 건강한 여름나기를 위한 지원사업을 실시하고 있다고 7일 밝혔다.


쪽방촌 등 서울시 내 재난취약계층 3000세대에게 선풍기를 전달하며 취약계층 정서지원과 건강 상태 점검을 위해 오는 9월까지 밀착 지원한다는 계획이다.

서울 양천구 서부봉사관에서 홀몸어르신에게 전달될 선풍기와 적십자봉사원들. 대한적십자사 서울지사

서울 양천구 서부봉사관에서 홀몸어르신에게 전달될 선풍기와 적십자봉사원들. 대한적십자사 서울지사

적십자봉사원과 재난심리활동가는 행정기관의 추천 등으로 선정된 재난취약계층을 찾아가 냉방용품을 전달하며, 체크리스트에 따라 주거상태, 건강 상태, 전문 심리상담 필요 여부 등을 확인한다.

김선희 적십자사 재난안전센터장은 "매년 혹서기와 혹한기에 재난취약계층을 위한 물품 지원 사업을 이어오고 있다"며 "이번 여름은 어느 때보다 무더울 것으로 예상되는데, 사회 각계각층에서 보내주신 후원으로 어르신들과 아이들이 보다 안전하게 보낼 수 있을 것 같다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
