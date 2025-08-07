현대차-GM, 협력 로드맵 공개…플랫폼 공동개발 본격화

플랫폼 공동 개발로 비용 분담

2028년 중남미·미국 시장 출시 목표

5개 차종, 연간 80만대 생산 규모

소재·부품 협력 소싱 프로젝트 추진

현대차, 美 중심 공급망 강화 속도

현대차그룹이 전략적 제휴를 맺은 제너럴모터스(GM)와 중형 픽업트럭, 전기 상용 밴을 포함한 차량 5종을 공동 개발한다. 양사는 지난해 9월 체결한 포괄적 협력을 위한 업무협약(MOU)에 따라 차종 개발에 나서기로 했는데, 구체적인 개발 로드맵을 내놓은 것이다.

이들 차종은 북미와 중남미 시장을 타깃으로 한 전략 차종으로 2028년 출시된다. 양사가 플랫폼 공동 개발로 비용 부담을 줄이는 것과 동시에 미국 시장에서 경쟁 우위 확보를 위한 본격적인 시동을 걸었다는 평가다.

현대차그룹과 GM은 7일 중형 픽업과 소형 픽업, 소형 승용, 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 등 4개 차종과 전기 상용 밴 1개 차종을 공동 개발한다고 밝혔다. 이중 전기 상용 밴은 북미 시장을 타깃으로, 나머지 4개 차종은 중남미 시장을 위한 전략 차종으로 개발된다. 2028년 양산·출시를 목표로 하고 있으며 전기 상용 밴은 미국에서 생산한다. 5개 차종의 양산이 본격화되면 연간 80만대 이상을 생산·판매할 것으로 양사는 기대하고 있다.

양사는 미주 지역에서 소재와 운송·물류 협력 소싱 프로젝트를 추진하고 원자재와 부품, 복합 시스템 등 영역에서 협력을 검토 중이다. 지속가능한 제조방식 실현을 위한 탄소 저감 강판 분야에서도 협업 가능성을 모색하기로 했다.

이번 발표는 지난해 9월 MOU 체결에 따른 후속 조치다. 트럼프 정부의 고율 관세 부과 언급 이전부터 양사는 협력을 모색해왔으나 그동안 논의에 속도를 내지 못했다. 하지만 올해 2분기 관세 조치가 현실화되면서 양사는 협력의 필요성을 절감했고 마침내 구체적인 합의로 이어졌다는 평가다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사는 "북미와 남미 시장에서 GM과의 협력을 바탕으로 아름다운 디자인, 고품질, 안전 지향의 차량과 기술력 등을 고객에게 더 효율적으로 제공하게 될 것"이라고 말했다.

실판 아민 GM 글로벌구매·공급망 부문 수석 부사장은 "이번 협업으로 고객에게 더욱 다양한 선택지를 보다 빠르고 낮은 비용에 제공할 수 있게 된다"며 "공동 개발 차량은 양사가 보유한 상호 보완적 강점과 스케일의 시너지를 어떻게 활용할 수 있는지를 보여주는 사례"라고 덧붙였다.

현대차 하이브리드 시스템 탑재한 GM 픽업트럭 나오나

현대차그룹과 GM은 차량 개발 과정에서 실질적으로 가장 많은 비용이 드는 플랫폼 개발을 함께 진행하면서 제품 경쟁력을 끌어올린다는 전략이다. 우수한 부품 공급망을 공유하고 부품 및 소재의 공동 구매를 추진해 원가 경쟁력도 확보하게 된다. 단순 계산으로 지난해 글로벌 판매 순위 기준으로 3위인 현대차그룹과 5위인 GM이 손을 잡으면 1위인 도요타의 생산량보다도 더 많은 차량의 부품을 공유할 수 있게 된다.

GM은 중형 트럭 플랫폼 개발을, 현대차는 소형차와 전기 상용밴 플랫폼 개발을 주도한다. 차량 플랫폼은 함께 개발하고 외·내장 디자인은 브랜드별로 달리해서 각자의 공장에서 생산해 판매하는 방식이다. 중·소형 픽업, 소형 승용, 소형 SUV 등 4종은 내연기관과 하이브리드 시스템을 모두 탑재할 수 있는 플랫폼으로 개발된다.

현대차의 하이브리드 시스템이 탑재된 GM의 중형 픽업트럭이 중남미 시장에서 출시될 수 있다는 얘기다. 앞서 지난해 9월 MOU 체결 당시에는 생산 거점 공유나 리뱃징(기존 차량에 브랜드 로고만 달리해서 출시하는 차량)의 가능성도 거론됐으나 이번 논의에서는 플랫폼 공동 개발에만 중점을 두기로 했다.

현대차, 美 맞춤형 공급망 전략 세운다

현대차그룹은 이번 협력 이외에도 관세 대응을 위한 '미국 맞춤형 전략'을 다시 짜고 있다. 미국 판매용 차량의 생산 시설과 부품 등 모든 공급망을 미국 본토로 집중시키는 전략이다.

그동안 현대차·기아 미국공장에선 생산 물량의 일부를 캐나다 등 북미와 아프리카·중동으로 수출해왔다. 이제는 미국 공장 생산 물량은 미국 우선 판매를 원칙으로 하기로 했다. 기아 멕시코 공장 등 역외에서 생산해 미국으로 수입하던 물량도 미국 내 생산으로 전환했다. 현대차는 올해 4월부터 기아 멕시코 공장에서 위탁 생산하던 투싼 물량을 현대차 앨라배마 공장으로 옮겼다.

자동차 업체는 미국·캐나다·멕시코 무역협정(USMCA)의 무관세 조항을 근거로 멕시코 공장을 적극 활용하기 어렵다. USMCA 조항에서 가전제품보다 자동차에 고임금 노동자 고용 등 훨씬 더 엄격한 조건을 요구하기 때문이다. 미국과 멕시코가 관세 협상을 여전히 이어가고 있고 내년 6월 USMCA의 정기검토 일정이 예정되어 있다는 점도 불확실성으로 남아있다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,000 전일대비 1,500 등락률 +0.71% 거래량 186,754 전일가 210,500 2025.08.07 10:36 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합현대차그룹, '기프트카 플레이온' 캠페인…유소년 스포츠단 지원현대차, '2026 싼타페·투싼'·'코나 블랙 익스테리어' 출시 전 종목 시세 보기 close · 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 101,900 전일대비 100 등락률 +0.10% 거래량 187,041 전일가 101,800 2025.08.07 10:36 기준 관련기사 "안전한 일터 만들자" 기아 노사 공동 선언현대차 챗GPT 차단에…"업무는 어쩌나" 와글와글현대캐피탈, 소상공인 車 초저금리 할부혜택 전 종목 시세 보기 close 는 미국 현지 업체 위주로 부품 공급망 재편도 모색하고 있다. 이 과정에서 GM과의 우수한 부품망 공유, 부품 공동 구매의 가능성도 열려있다. 산업연구원에 따르면 미국 생산 차량에서 현대차·기아의 현지 부품 조달률은 48%이며, 테슬라는 68.9%, 혼다 62.3%, 도요타 53.7% 수준이다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



