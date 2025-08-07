본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

부산대 연합해외봉사단, 태국 치앙마이서 글로벌 교육 나눔 성과

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.07 09:39

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

20주년 맞아 교육·문화·첨단 융합교육까지 현지와 동반 성장

부산대학교(총장 최재원)는 제36기 연합해외봉사단이 7월 21일부터 8월 7일까지 태국 치앙마이 왓타노타이파얍학교에서 글로벌 교육 나눔 활동을 성공적으로 마쳤다고 7일 전했다.

부산대 해외봉사단이 태국서 해외봉사를 진행하고 기념촬영하고 있다. 부산대 제공

부산대 해외봉사단이 태국서 해외봉사를 진행하고 기념촬영하고 있다. 부산대 제공

AD
원본보기 아이콘

올해는 부산대 해외봉사 파견 20주년이 되는 해다. 그간 부산대는 해외 현지에서 교육 나눔을 실천하며 지속 가능한 협력 모델을 구축해 왔다.


이번 봉사에는 학생 33명이 참여했다. 봉사단은 ▲한글교육 ▲K-팝 댄스 ▲태권도 ▲미술 등 한국문화 전수와 ▲3D프린터·아두이노 기반 융합교육 등 5개 프로그램으로 현지 학생 170여명을 만났다. 특히 한국어를 배우는 학생들을 위해 칠판·게시판 제작, 교실 벽화 작업, 외국어 건물 내 '건강계단' 설치 등 교육환경 개선에도 나섰다.

또 부산대와 부산시를 알리는 홍보설명회, 한-태 요리교실, 거리공연 등 다채로운 문화 교류를 진행했다. 8월 3일 치앙마이 삼왕상 광장에서 열린 거리공연에서는 K-팝 노래와 커버댄스, 태권무, 플래시몹 등을 선보여 시민과 관광객들의 호응을 얻었다.


부산대는 이번 활동에 사용된 기자재와 교구를 현지에 기증하고, 요청 시 온라인 연계 프로그램도 지원할 계획이다.


현장을 방문한 이창근 학생처장(디자인학과 교수)은 "이번 봉사는 일방적 지원이 아닌 상호 학습과 성장을 이끄는 파트너십의 모범 사례였다"며 "치앙마이 아이들의 마음에 한국과 부산대, 그리고 부산의 진심이 스며든 소중한 시간이었다"고 말했다.

부산대는 앞으로도 글로벌 교육 격차 해소, 한국어·한국문화 확산을 위한 해외 교육협력 프로그램을 확대해 나간다는 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"종일 틀었는데 어쩌나"…하루 5시간 에어컨 틀면 전기료 '11만원'

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

김정은 "물난리는 옛말" 좋아했지만…발밑 제방엔 구멍이 숭숭

버핏의 '은퇴' 한마디에…버크셔 주가 14% '후퇴'

北주민 1명, 서해 한강중립수역 통해 귀순 "북, 특이동향 없어"

새로운 이슈 보기