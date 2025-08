삼성, '조나스 브라더스' 데뷔 20주년 투어 독점 생중계

한국·미국·프랑스 등 전세계 17개국 생중계

삼성전자가 세계적인 팝 밴드 '조나스 브라더스(Jonas Brothers)'의 데뷔 20주년 투어를 독점 생중계한다. 삼성 TV 플러스를 통해 전세계 팬들이 특별한 교감을 나눌 수 있도록 지원한다는 방침이다.

삼성전자는 오는 11일 삼성 TV 플러스를 통해 조나스 브라더스의 데뷔 20주년 기념 콘서트 'JONAS 20: Greetings from Your Hometown(고향에서의 인사)' 투어를 독점 생중계한다고 4일 밝혔다.

삼성 TV 플러스를 통해 세계적인 팝 밴드 조나스 브라더스의 데뷔 20주년 기념 콘서트 투어를 생중계로 볼 수 있다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 이번 생중계를 한국·미국·프랑스 등 전세계 17개국에서 진행한다. 글로벌 라이브 스트리밍 시장에서의 음악 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 글로벌 광고 기반 무료 스트리밍 TV(FAST·Free Ad-supported Streaming TV) 플랫폼에서 삼성 TV 플러스의 리더십을 공고히 한다는 구상이다.

조나스 브라더스는 닉·조·케빈 형제로 구성된 글로벌 팝 그룹으로 지금까지 2000만장 이상의 앨범 판매고와 빌보드 차트 1위 등을 기록하기도 했다. 삼성전자는 이번 생중계를 통해 데뷔 20주년을 맞은 조나스 브라더스와 전세계 팬들이 공간의 제약을 뛰어넘는 특별한 교감을 나누도록 지원한다.

조나스 브라더스의 투어는 오는 11일 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움 공연을 시작으로 ▲9월1일 텍사스 ▲10월13일 위스콘신 ▲10월27일 플로리다 ▲11월10일 뉴욕 공연 등 총 5차례에 걸쳐 삼성 TV 플러스를 통해 전세계에 생중계될 예정이다. 삼성전자는 고화질 스트리밍 기술을 통해 각국의 팬들에게 마치 현장에서 직접 공연을 관람하는 듯한 생동감 있는 시청 경험을 선사하겠다고 설명했다.

조나스 브라더스는 "이번 투어는 지금까지 우리와 함께해 준 팬들과의 추억을 나누는 자리"라면서 "삼성 TV 플러스의 생중계를 통해 전세계 모든 팬들과 함께할 수 있어 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

김용수 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "이번 협업은 전세계 삼성 TV 사용자들에게 특별한 라이브 경험을 제공하기 위한 시도"라며 "앞으로도 더 많은 시청자들이 집에서도 공연을 경험할 수 있도록 라이브 스트리밍 콘텐츠를 강화해 나가겠다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>