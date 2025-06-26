◇3급(승진)
▲체육건강국장 태준업 ▲상수도사업본부장 이종익 ▲국외훈련 파견 김영진·이길주
◇3급(전보)
▲인재개발원장 지용환 ▲보건환경연구원장 정태영
◇4급(승진)
▲국방우주산업과장 김진섭 ▲질병관리과장 조윤정 ▲복지정책과장 이정선 ▲교육도서관과장 이기영 ▲여성가족청소년과장 최미정 ▲보행자전거과장 이정호 ▲도시정비과장 이종상 ▲도시경관과장 최은영 ▲보건환경연구원 환경연구부장 김동희
◇4급(전보)
▲대변인 최우경 ▲안전정책과장 유철 ▲재해예방과장 원계령(대전시의회 전입) ▲사회재난과장 박재완(대덕구 전입) ▲민생사법경찰과장 박익규 ▲전략산업정책과장 한문교(행정안전부 전입) ▲체육시설과장 신상철 ▲대학정책과장 최문범 ▲수질개선과장 박찬미 ▲자원순환과장 윤해열 ▲철도정책과장 이장호 ▲주택정책과장 주대식 ▲상수도사업본부 기술부장 이관호 ▲상수도사업본부 월평정수사업소장 이득규 ▲상수도사업본부 신탄진정수사업소장 구창현 ▲건설관리본부 시설부장 남상구 ▲오정농수산물도매시장관리사업소장 진문용 ▲하천관리사업소장 이정인 ▲전출(대전시의회) 유호문
◇5급(승진요원)
▲체육시설과 최정식 ▲의료정책과 강민영 ▲버스정책과 김미숙 ▲주택정책과 한미영
충청취재본부 박종명 기자 cmys0410@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스강호동 건물 팔고 떠난 가로수길…20분 거리 옆동... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>