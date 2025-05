CJ웰케어, 이너뷰티 브랜드 '이너비' 새 단장

브랜드 비전부터 로고·패키지 디자인 변경

신제품 '이너비 글로우·아쿠아 앰플' 출시

CJ웰케어가 이너뷰티 브랜드 '이너비'를 리뉴얼하고 신제품으로 '이너비 글로우 앰플', '이너비 아쿠아 앰플' 2종을 선보인다고 9일 밝혔다.

이번 리뉴얼에는 브랜드 로고와 제품 패키지 디자인 변경, 브랜드 비전(지향점) 재정립과 타깃 소비자층 확대까지 다양한 변화가 포함됐다.

먼저 리뉴얼을 통해 이너비는 '나 다운 아름다움'을 지향점으로 내면의 건강을 통해 외면의 '아름다움'과 '자신감'을 전하는 브랜드로 거듭난다. 최근 뷰티 시장에서 '나만의 개성이 강조된 아름다움'이 떠오르는 점에 착안해 브랜드 철학을 재정립했다.

여기에 맞춰 'Always Be Me, 나답게 빛나는 순간'이라는 새로운 슬로건과 함께, 로고도 '내면을 채워 외면을 아름답게 한다'는 의미를 담아 양 끝의 'I'와 'B'를 강조한 형태로 바꿨다.

CJ웰케어가 이너비 브랜드 리뉴얼과 함께 출시한 '이너비 글로우 앰플', '이너비 아쿠아 앰플' 제품.

최근 뷰티 시장에서 노화를 건강하게 받아들이는 '슬로우 에이징(저속노화)'이 떠오르는 가운데, 이너비가 '나 다운 아름다움'과 '슬로우 에이징(저속노화)'을 핵심 키워드로 트렌드 변화를 적극 반영해 더 많은 소비자에게 다가간다는 전략이다.

브랜드 리뉴얼과 함께 '이너비 글로우·아쿠아 앰플' 2종도 새로 선보였다. '이너비 글로우 앰플'은 탄탄한 피부 장벽을 위한 '콜라겐 부스터'로, CJ웰케어만의 수분함유인자인 'CJ NMF'와 체내 흡수율이 높은 '저분자 콜라겐' 5000㎎이 함유됐다. '아쿠아 앰플'은 '수분 부스팅'에 초점을 맞춰 CJ NMF에 '저분자 히알루론산'을 더했다.

CJ웰케어 관계자는 "이너비가 새 얼굴로 소비자들을 만나게 됐다"며 "이너뷰티 원조 브랜드로서 앞으로도 다양한 니즈를 충족하는 차별화 제품으로 시장을 선도할 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



